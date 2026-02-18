気になる下半身 →【大人のしまむら】で徹底カバー！ 40・50代の味方♡「コクーンパンツ」

太ももやふくらはぎまわりが気になる大人におすすめしたいのは、気になる下半身をさりげなく包み込むコクーンパンツ。【しまむら】で見つけたのは、体型カバーとおしゃれ見えの両立を叶えてくれそうなアイテム。計算されたコクーンシルエットで、無理なく自然にスタイルアップが狙えます。

半端丈に立体シルエットがおしゃれ

【しまむら】「コクーンパンツ」\2,420（税込）

丸みのある立体シルエットが、太ももからふくらはぎを自然にカバーしてくれそうなパンツ。足首が覗く丈で、ふんわりしていても重たく見えにくく、軽やかな印象です。個性があるから、シンプルなトップスを合わせるだけでもこなれ感のある大人カジュアルに。お気に入りのソックスを覗かせたりショートブーツに合わせたりと、足元のおしゃれも楽しめる1本です。

デニムパンツもコクーンシルエットが新鮮！

【しまむら】「コクーンデニムパンツ」\2,420（税込）

定番のジーンズも、コクーンシルエットで新鮮にアップデートするのが今の気分。腰まわりから太ももまわりにゆとりがあるので、気になるラインをさりげなく包み込みます。裾がすぼまっているおかげで、野暮ったく見えにくいのがGOOD。パンプスやきれいめトップスと合わせた大人な着こなしにも馴染みやすいアイテムです。

