俳優の柏木由紀子（78）が10日、自身のインスタグラムを更新。「何気ない日の買い出し」と書き出し、スーパーに出かけた日の私服コーデを披露した。【写真・動画】Tシャツは「ユニクロ」カジュアルな私服コーデでスーパーでの買い物を楽しむ柏木由紀子柏木は「お花を見て、スーパーに寄ってついアイスも買ってしまって…最後はコーヒーでひと休み」とつづり、春の日のプライベートの1シーンを動画でシェア。次の投稿では、