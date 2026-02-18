国民民主党・伊藤孝恵参院議員が2026年2月18日、同党・玉木雄一郎代表や榛葉賀津也幹事長に「色仕掛け」しているという主旨のX投稿を受け、「見縊（みくび）らないでいただきたい」とXで怒りをあらわにした。

「悪質すぎる」「これは酷いです。法的措置を」

伊藤氏は、あるXユーザーの投稿をスクリーンショットして紹介。その投稿には、伊藤氏がコミュニケーション統括本部長などの役職に就いている理由について、「玉木代表や榛葉幹事長は、伊藤かなえ氏の『女』使いに惑わされ盲目に」などと主張する根拠不明の内容が記されていた。

このXユーザーに対し、「もしも貴方に、娘が『色仕掛け』で仕事をしていると言われ、ショックで眠れなくなった年老いた母がいて」「もしも貴方に、ママ、こんなの嘘だよね？と作り笑いしながら聞いてくる思春期の娘がいたとして」と例を挙げ、こうした場合でも「このような投稿を続けますか？」と問いかけた。

伊藤氏は自身が働く理由について、「賭していただいた期待を超えるため、国民民主党を国民民主党として強く大きくするため」だと説明。

「『色』や『女』ではなく睡眠時間や家族との時間」を使っているとし、最後に「見縊（みくび）らないでいただきたい」と怒りをあらわにした。

SNSでは、「削除要請や法的手段もお考えになられても良いかと」「悪質すぎる」「事実無根がすぎます...」「悪質な中傷ですよね」「同じ働く女性として、許せません！」「これは酷いです。法的措置を」などの声が寄せられている。