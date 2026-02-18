買い物に行かなくても◎じゃがいもだけで作る副菜

「あと1品ほしい」そんなときにぴったりなのが、ボリューム満点の副菜レシピです。ボリュームがほしいときは「じゃがいも」です。おなかにたまるので、主菜がやや物足りない日におすすめです。今回は、じゃがいもだけで作る副菜を4つご紹介します。

▼定番の炒め物も味つけ次第で大変身

焦がしじょうゆの香りは、調理時間までワクワクさせてくれます。



▼材料を鍋に入れて火にかけるだけ

肉じゃがのアレンジでも使える万能だしの黄金比レシピは必見です。



▼子どもから大人まで楽しみ方は無限大

もちもち食感と甘辛だれの相性は抜群で、ご飯が進みます。



▼おやつ感覚で食べられる

カリカリ食感がやみつきになる、材料たった2つのお手軽レシピです。







今回ご紹介したレシピは、じゃがいもの食べごたえやほくほく食感を生かしたものばかり。味つけ次第でおかずにもおやつにもなるので、子ども向け・大人向けにアレンジしてみるのもおすすめです。1品増やして食卓をもっと華やかに、ボリューム満点にしてください。（TEXT：青木千奈）

※注意事項※

皮をむいていないじゃがいもをレンジで加熱すると破裂する危険性があるため、皮に切り目を入れてから加熱してください。