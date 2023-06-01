【花海佑芽-The Rolling Riceball-】 2月18日発売 価格：26,950円

コトブキヤは、フィギュア「花海佑芽-The Rolling Riceball-」を2月18日に発売する。価格は26,950円。

本商品は、「学園アイドルマスター」より、花海咲季の妹で補欠入学の新入生「花海佑芽」を「The Rolling Riceball」をイメージしてスケールフィギュア化したもの。跳ねるように片足を大きく上げて、頭上におにぎりマークをつくる印象的なゲーム内イラストをフィギュアに落とし込んでおり、「アイドルとして最高の数値を持つ肉体」から繰り出されるかわいらしくも躍動感のある造形が楽しめる。

コトブキヤショップ限定特典「表情替えパーツ2種セット」

※コトブキヤショップ限定特典「表情替えパーツ2種セット」は、特典付アイコンや限定特典の表記が商品ページから無くなりますと、配布終了となりますのでご注意ください。

THE IDOLM@STER TM & (C) Bandai Namco Entertainment Inc.

※発売日は流通により前後する場合があります。

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。

