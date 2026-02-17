¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥È35¡×¤Î¸ÂÅÙ³Û¤¬1²¯2000Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤² - ¸ÂÅÙ³Û¤Þ¤Ç¼Ú¤ê¤é¤ì¤ëÇ¯¼ý¤Ï¤¤¤¯¤é?
Åìµþ23¶è¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤¬1²¯5,000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢ÅÔ¿´Éô¤òÃæ¿´¤Ë½»Âð²Á³Ê¤Î¹âÆ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢À¯ÉÜ¤ÏÄ¹´ü¸ÇÄê·¿½»Âð¥í¡¼¥ó¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥È35¡×¤ÎÍ»»ñ¸ÂÅÙ³Û¤ò¡¢¸½¹Ô¤ÎºÇÂç8,000Ëü±ß¤«¤é1²¯2,000Ëü±ß¤Ø°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥È35¡×¤Î¸«Ä¾¤·¤Ê¤É¤ÎÀ©ÅÙ²þÀµ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀ°Íý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸ÂÅÙ³Û¤Î1²¯2,000Ëü±ß¤Þ¤Ç¼Ú¤ê¤ë¤Ë¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÇ¯¼ý¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¤ò¡¢FP¤Î»ëÅÀ¤Ç²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥Ã¥È35¤ÎÀ©ÅÙ²þÀµ
¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥È35¡×¤Ï¡¢½»Âð¶âÍ»»Ù±çµ¡¹½¤¬Ì±´Ö¶âÍ»µ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ëÁ´´ü´Ö¸ÇÄê¶âÍø·¿¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£Â²¼¤ÎÊª²Á¹â¤ËÈ¼¤¦½»Âð²Á³Ê¤Î¾å¾º¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÍ»»ñ¾å¸Â³Û¤Ç¤Ï¹ØÆþ»ñ¶â¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥È35¡×¤ÎÀ©ÅÙ¤ò³È½¼¤·¡¢2026Ç¯4·î°Ê¹ß¤Î»ñ¶â¼Â¹ÔÊ¬¤«¤é¡¢Í»»ñ¸ÂÅÙ³Û¤ò8,000Ëü±ß¤«¤é1²¯2,000Ëü±ß¤Ø°ú¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡üÍ»»ñ¸ÂÅÙ³Û¤Î°ú¤¾å¤²(2026Ç¯4·î°Ê¹ß)
Í»»ñ¸ÂÅÙ³Û8,000Ëü±ß¢ª1²¯2,000Ëü±ß
¡ã¤½¤ÎÂ¾¤Î¼ç¤Ê²þÀµ¡ä
¡ü°ì¸Í·ú¤Æ½»Âð¤Ë¤ª¤±¤ë¾²ÌÌÀÑ¤Î´ð½à¤ò´ËÏÂ(2026Ç¯4·î°Ê¹ß)
°ì¸Í·ú¤Æ½»Âð¤Î¾²ÌÌÀÑ70Ö°Ê¾å¢ª50Ö°Ê¾å
¡ü¥Õ¥é¥Ã¥È35¤Î¼Ú´¹Í»»ñ¤Ç¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥È35»Ò°é¤Æ¥×¥é¥¹¡×¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½(2026Ç¯3·î°Ê¹ß)
»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Î»Ù±ç¤Î¤¿¤á¡¢¼Ú´¹Í»»ñ¤Ç¤â¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥È35»Ò°é¤Æ¥×¥é¥¹¡×¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥È35»Ò°é¤Æ¥×¥é¥¹¡×¤È¤Ï¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Þ¤¿¤Ï¼ãÇ¯É×ÉØÀ¤ÂÓ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿Í¿ô¤Ê¤É¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Õ¥é¥Ã¥È35¤Î¼ÚÆþ¶âÍø¤ò°ìÄê´ü´Ö°ú¤²¼¤²¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
»Ä²ÁÀßÄê·¿½»Âð¥í¡¼¥óÊÝ¸±¤ÎÁÏÀß
ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÊäÀµÍ½»»¤Ë´ð¤Å¤¯½»Âð¥í¡¼¥ó»Ù±çºö¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È35¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë²Ã¤¨¡¢»Ä²ÁÀßÄê·¿½»Âð¥í¡¼¥óÊÝ¸±¤ÎÁÏÀß¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü»Ä²ÁÀßÄê·¿½»Âð¥í¡¼¥óÊÝ¸±¤ÎÁÏÀß(2026Ç¯3·î°Ê¹ß)
»Ä²ÁÀßÄê·¿½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ï¡¢¾Íè¤Î½»Âð²ÁÃÍ(»Ä²Á)¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¶â³Û¤òÊÖºÑ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢·î¡¹¤ÎÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥í¡¼¥ó¤òÌ±´Ö¶âÍ»µ¡´Ø¤¬Äó¶¡¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»Ä²Á¤¬ÁÛÄê¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÂ»¼º¤òÊäÅ¶¤¹¤ëÊÝ¸±À©ÅÙ¤òÁÏÀß¤·¤Þ¤¹¡£½»Âð¶âÍ»»Ù±çµ¡¹½(JHF)¤¬Ì¤²ó¼ý¥ê¥¹¥¯¤ò°ú¤¼õ¤±¡¢Ì±´Ö¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¶¡µë³ÈÂç¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¸ÂÅÙ³Û1²¯2,000Ëü±ß¼Ú¤ê¤é¤ì¤ëÇ¯¼ý¤Ï¤¤¤¯¤é?
¥Õ¥é¥Ã¥È35¤ÎÀ©ÅÙ³È½¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Í»»ñ¸ÂÅÙ³Û¤¬1²¯2,000Ëü±ß¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¶â³Û¤ò¼Ú¤ê¤é¤ì¤ëÇ¯¼ý¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ê¤Î¤«¤òÆ³¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¼ÚÆþ²ÄÇ½³Û¤ò¹Í¤¨¤ëºÝ¤Ï¡¢¼ç¤Ë¼¡¤Î2¤Ä¤Î»ØÉ¸¤¬»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡üÇ¯¼ýÇÜÎ¨
¼ÚÆþ³Û¤Ï°ìÈÌÅª¤ËÇ¯¼ý¤Î5¡Á7ÇÜÄøÅÙ¤¬ÌÜ°Â¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£½»Âð¶âÍ»»Ù±çµ¡¹½¤Î¥Õ¥é¥Ã¥È35ÍøÍÑ¼ÔÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç7ÇÜ¡¢ÅÚÃÏÉÕÃíÊ¸½»Âð¤Ç¤Ï7.5ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·ÃÛÊª·ï¤Ç¤Ï³µ¤Í7ÇÜ¤¬Ê¿¶ÑÅª¤ÊÇ¯¼ýÇÜÎ¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÌÜ°Â¤«¤éµÕ»»¤¹¤ë¤È¡¢¼ÚÆþ³Û1²¯2,000Ëü±ß¤Î¾ì¹ç¡¢7ÇÜ¤ÇÇ¯¼ý1,700Ëü±ß¡¢8ÇÜ¤ÇÇ¯¼ý1,500Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Ç¯¼ýÇÜÎ¨¤Ï¼ÚÆþ²ÄÇ½¤Ê³Û¤òÂç¤Þ¤«¤Ëµá¤á¤ë»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¾Íè¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÁÛÄê¤·¤Ê¤¬¤éÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÊÖºÑ³Û¤òµá¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÊÖºÑÉéÃ´Î¨¤ò¤â¤È¤Ë·×»»¤·¤¿Êý¤¬°ÂÁ´¤Ç¤¹¡£
¡üÊÖºÑÉéÃ´Î¨
ÊÖºÑÉéÃ´Î¨¤È¤Ï¡¢Ç¯¼ý¤ËÀê¤á¤ëÇ¯´ÖÊÖºÑ³Û¤Î³ä¹ç¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÖÇ¯´ÖÊÖºÑ³Û¡àÇ¯¼ý¡×¤Ç»»½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥Ã¥È35¤Ç¤Ï¡¢
¡¦Ç¯¼ý400Ëü±ßÌ¤Ëþ: 30%°Ê²¼
¡¦Ç¯¼ý400Ëü±ß°Ê¾å: 35%°Ê²¼
¤È¤¤¤¦´ð½à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÊÖºÑÉéÃ´Î¨¤Î¾å¸Â¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï25%Á°¸å¤¬Å¬Àµ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶âÍ»µ¡´Ø¤Î´ð½à: 30¡Á35%
ÍýÁÛ¤ÎÊÖºÑÈæÎ¨: 20¡Á25%
ÊÖºÑÉéÃ´Î¨¤«¤éÉ¬Í×Ç¯¼ý¤òµÕ»»¤¹¤ë
¼ÂºÝ¤Ë·×»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ã¾ò·ï¡ä
¼ÚÆþ³Û: 1²¯2,000Ëü±ß
¶âÍø: Ç¯2.260%(2026Ç¯2·î¤Î¥Õ¥é¥Ã¥È35ºÇÉÑ¶âÍø)
ÊÖºÑ´ü´Ö: 35Ç¯
ÊÖºÑÊýË¡: ¸µÍø¶ÑÅùÊÖºÑ
Ëè·îÊÖºÑ³Û: Ìó41.4 Ëü±ß
Ç¯´ÖÊÖºÑ³Û: Ìó497Ëü±ß
¡ãÉ¬Í×Ç¯¼ý¤ÎÌÜ°Â¡ä
ÊÖºÑÉéÃ´Î¨35%¤Î¾ì¹ç
497Ëü±ß¡à0.35¡á1,420Ëü±ß
ÊÖºÑÉéÃ´Î¨25%¤Î¾ì¹ç
497Ëü±ß¡à0.25¡á1,988Ëü±ß
Ç¯¼ý1,400Ëü±ßÁ°¸å¤¬À©ÅÙ¾å¥®¥ê¥®¥ê¼ÚÆþ²ÄÇ½¤Ê¿å½à¤Ç¤¢¤ê¡¢°Â¿´¤·¤ÆÊÖºÑ¤¹¤ë¤Ë¤ÏÇ¯¼ý2,000Ëü±ß¶á¤¤¿å½à¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
À©ÅÙ¾å¤Î¾å¸Â: Ç¯¼ý1,400Ëü±ßÁ°¸å
¸½¼ÂÅª¤ÊÌÜ°Â: Ç¯¼ý2,000Ëü±ßÁ°¸å
ÊÖºÑÉéÃ´Î¨¤Ï¼ê¼è¤êÇ¯¼ý¤Ç¹Í¤¨¤ë
¤³¤³¤Ç²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢ÊÖºÑÉéÃ´Î¨¤ò¹Í¤¨¤ëºÝ¤ÎÇ¯¼ý¤Ï¼ê¼è¤ê¥Ù¡¼¥¹¤ÇÂª¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¤¤¯¤é¤Ê¤éÌµÍý¤Ê¤¯ÊÖ¤»¤ë¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²È·×¤Î°ÂÁ´À¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Î»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢À¸³èÈñ¤Ë¤ÏÆþ¤é¤Ê¤¤ÀÇ¶â¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Ï¾Ê¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¿³ºº¤Ç»È¤ï¤ì¤ëÇ¯¼ý¤ÏÀÇ°ú¤Á°¤ÎÇ¯¼ý(³ÛÌÌ)¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¯¤é¤Þ¤ÇÂß¤»¤ë¤«¡×¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ØÉ¸¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ã´ÊÝÉÔÆ°»º¤äÃÄ¿®¤Ê¤É¤ÎÊÝ¾Ú¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢²È·×¤Î°ÂÁ´¤Þ¤Ç¤Ï¸«¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¼Ú¤ê¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬ËÜ²»¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼Ú¤ê¤ëÂ¦¤Ï¿³ºº´ð½à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²È·×´ð½à¤Ç¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¼ê¼è¤êÇ¯¼ý2,000Ëü±ß¤Ï³ÛÌÌÇ¯¼ý3,000Ëü±ßÁ°¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹ñÀÇÄ£¤ÎÌ±´ÖµëÍ¿¼ÂÂÖÅý·×Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ç¯¼ý2,500Ëü±ßÄ¶¤ÎµëÍ¿½êÆÀ¼Ô¤Ï0.3%¤·¤«¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¶¦Æ¯¤¤Ç¤â¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬Ç¯¼ý1,000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÆñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸ÂÅÙ³Û1²¯2,000Ëü±ß¤Ï¹â½êÆÀÁØ¸þ¤±¤ÎÀß·×
¸ÂÅÙ³Û¤Î1²¯2,000Ëü±ß¤ò¼Ú¤êÆþ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢º£²ó¤Î»î»»¤Ç¤ÏÁíÊÖºÑ³Û¤ÏÌó1²¯7,380Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¡¢ÍøÂ©¤À¤±¤Ç¤âÌó5,380Ëü±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
À¯ÉÜ¤Ï½»Âð²Á³Ê¹âÆ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¡¢Í»»ñ¸ÂÅÙ³Û¤Î°ú¤¾å¤²¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÉô¤Î¹â½êÆÀÁØ¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¸ÇÄê¶âÍø¥í¡¼¥ó¤ÎÍøÍÑÂ¥¿Ê¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥È35»Ò°é¤Æ¥×¥é¥¹¡×¤Î³È½¼¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ²þÀµ¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÏÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²È·×¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë½ÅÍ×¤ÊÁªÂò¤Ç¤¹¡£¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¼ÚÆþ²ÄÇ½³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾Íè¤Þ¤Ç¸«¿ø¤¨¤¿ÊÖºÑ²ÄÇ½³Û¤ò´ð½à¤Ë¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤½»Âð¥í¡¼¥óÁª¤Ó¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÀÐÁÒÇî»Ò ¤¤¤·¤¯¤é¤Ò¤í¤³ ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼(1µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î¡¢CFPÇ§Äê¼Ô)¡£¡È¤ª¶â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌµÃÎ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¥ê¥¹¥¯¤È¤Ê¤ë¡É¤È¤¤¤¦»ä¼«¿È¤Î·Ð¸³¤È¿®Ç°¤«¤é¡¢»Ò°é¤Æ´ü´ÖÃæ¤ËFP»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£¼ÂÀ¸³è¤Ë¤ª¤±¤ë¡È¤ª¶â¤Î¶µÍÜ¡É¤Î½ÅÍ×À¤ò´¶¤¸¡¢À¸³è¼ÔÌÜÀþ¤Ç¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æµ»ö¤ò¼¹É®Ãæ¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
