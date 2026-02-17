»°°æ½»Í§¥«ー¥É¤Î¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¥ªー¥Àー¤ÇºÇÂç20%´Ô¸µ¡×¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹¡ª¥¹¥¿¥Ð¤ä¥Þ¥Ã¥¯¤Ç¤ÎÃíÊ¸ÊýË¡¤ò¼Â±é²òÀâ
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜµ»ö¤Ï¹¹ð¼ç¤«¤é°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤ÆÀ©ºî¤·¤¿PRµ»ö¤Ç¤¹¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö²È·×¤ÎÌ£Êý¡×¤¬¡¢¡Ö»°°æ½»Í§¥«ー¥É¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥ªー¥Àー¤Ç¾ï»þ7%¡¦ºÇÂç20¡ó´Ô¸µ¡ª³ÆÅ¹ÊÞ¤Î¥¢¥×¥êÃíÊ¸ÊýË¡¤ä·èºÑÊýË¡¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥ÉÏ¢·ÈÊýË¡¤Ê¤É¤ò¼Â±é²òÀâ¡ª¡ÚPR¡Û¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÂÐ¾Ý¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä°û¿©Å¹¤Ç¹â´Ô¸µ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¿Íµ¤¤Î»°°æ½»Í§¥«ー¥É¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥ªー¥Àー¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¹ÔÎó¤ËÊÂ¤Ð¤º¥¹¥àー¥º¤ËÃíÊ¸¤Ç¤¤ë¤¦¤¨¡¢¤ªÆÀ¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤ëÊýË¡¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»°°æ½»Í§¥«ー¥É¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¦°û¿©Å¹¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾ï»þ7%¤«¤éºÇÂç20%¤Î¹â´Ô¸µ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤À¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î²þÄê¤Ç¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ä¥â¥¹¥Ðー¥¬ー¡¢¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥ªー¥Àー¤âÆ±ÍÍ¤Ë¹â´Ô¸µ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢»öÁ°¤ËÃíÊ¸¤È·èºÑ¤òºÑ¤Þ¤»¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¾¦ÉÊ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤À¤±¤ÇºÑ¤à¤¿¤á¡¢¹ÔÎó¤ËÊÂ¤ÖÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ºÇÂç20%´Ô¸µ¤ÎÆâÌõ¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤Þ¤¿¤Ï¥â¥Ð¥¤¥ë¥ªー¥Àー¤Ç¼õ¤±¤é¤ì¤ë´ðËÜ¤Î´Ô¸µÎ¨¤¬7%¡£¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢²ÈÂ²¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´Ô¸µÎ¨¤¬ºÇÂç5%¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ë¡Ö²ÈÂ²¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤È¡¢SBI¾Ú·ô¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤Ê¤É¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÂç8%¤¬²Ã»»¤µ¤ì¤ë¡ÖV¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇÃ£À®¤Ç¤¤ë¤È²òÀâ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë»°°æ½»Í§¥«ー¥É¤ÏÂ¿¿ô¤¢¤ë¤¬¡¢ÆÃ¤ËÍÌ¾¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¥Ê¥ó¥Ðー¥ì¥¹¥«ー¥É¡×¤È¡ÖOlive¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥Ú¥¤¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡¢¥â¥¹¥Ðー¥¬ー¡¢¥±¥ó¥¿¥Ã¥ー¡¢µÈÌî²È¡¢¤¹¤²È¤Î³ÆÅ¹ÊÞ¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¤¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥ªー¥Àー¤Î¼ê½ç¤ò¼Â±é¡£ÆÃ¤Ë¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤¬¡ÖApple Pay¤Î¤ß¡×¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Android¥æー¥¶ー¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ëÅÀ¤ä¡¢¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥«ー¥É¤Ø¤Î¥Á¥ãー¥¸¤Ï´Ô¸µ¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢Å¹ÊÞ¤´¤È¤ÎÃí°ÕÅÀ¤â¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¥â¥Ð¥¤¥ë¥ªー¥Àー¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢Ë»¤·¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ç¤â¹ÔÎó¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥¹¥àー¥º¤Ë¾¦ÉÊ¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢ÉáÃÊÍøÍÑ¤¹¤ë°û¿©Å¹¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥ªー¥Àー¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
