編集部が実践！「焼きそば」がベチャッとならずにおいしく仕上がる裏ワザ

出来たての熱々を楽しみにしていたけれど、なぜか麺がベチャッとしちゃって残念…。というさびしい経験のある人へオススメなのが、「焼きそば」がベチャッとならずにおいしく仕上がる裏ワザ！編集部にて発見した２つの裏ワザをミックスして、実際に試してみました。

では、試します！

１.まず、麺が袋に入った状態のままレンチンします。しばらくしたらレンジから取り出して、袋の上からもみほぐします。素手で触れる際には熱くないことを確認しましょうね。





２.さらに、麺をザルに入れて、何度も持ち上げてほぐします。麺と麺との間に空気が入っていく感覚です。2つの裏ワザを実践してから、さっそく調理してみると、たしかにふんわりおいしい！ まるでお店で味わえるかのような仕上がりで、編集部のメンバーたちも笑顔に♪ 記事の表紙写真は、以下2つのテクニックを参考にミックスして調理したものです。





ミックスした2つのテクニックはこちら

レンチンでほぐす

ザルでほぐす

ちょっとしたひと手間で、理想的なふんわり焼きそばができあがりました。いずれも簡単だったので、ぜひ試してみては？ プロ級のおいしさを味わえば、ふんわりと夢見心地に包まれますよ。