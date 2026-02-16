ペアショートプログラム

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアのショートプログラム（SP）が15日（日本時間16日）に行われた。三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）は、73.11点をマークして5位発進となった。首位のミネルバファビエンヌ・ハーゼ、ニキータ・ボロディン組（ドイツ）とは6.90点差で、16日（日本時間17日）のフリーに臨む。客席には“日本の応援団”が駆けつけていたことが話題となり、ネット上が騒然となった。

フジテレビ系で中継されたペアSP。観客席を映すと見覚えのある人物がいた。女子シングルの坂本花織、千葉百音、中井亜美だ。りくりゅうペアの応援に駆けつけたようで、国旗を掲げて声援を送っていた。

テレビ画面に大きく映し出されたことでネット上の視聴者も驚き。「花織ちゃん自分の試合まだあるのに他カテゴリ応援しまくってるw」「あ、今客席のかおちゃんが抜かれた」「かおちゃん今日も応援来てる！やさしい姉御」「ほんと応援団長だなあ」などの声が上がった。

女子ショートプログラム（SP）は17日（日本時間18日）、フリーは19日（同20日）に行われる。



（THE ANSWER編集部）