◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 男子スロープスタイル 予選(大会10日目/現地15日)

男子ビッグエア・金メダルの木村葵来選手は、2回目の転倒も響きスロープスタイルでは予選敗退に終わりました。

木村選手は1回目を終えて69.20点で予選通過圏内の8位につけますが、2回目は最後のジャンプで着地に失敗。結果14位となり上位12人までに入れず、予選敗退となりました。

木村選手は競技後、最後のジャンプについて「風が吹いてランディングに届かずこけてしまって、予選を上がれなかったのはしょうがない」と振り返りました。

一方、長谷川帝勝選手と木俣椋真選手は予選通過。決勝へ臨む2人には「日本人なので椋真と帝勝を応援したい。2人ともメダル候補だと思うので、どちらも表彰台に乗ってほしい」と笑顔でエールを送ります。

初めてのオリンピックにして、ビッグエアで金メダルを獲得するも、スロープスタイルでは予選敗退で終わりました。今大会を「初めての大会でなかなかオリンピックの場に立った実感が湧かず、いつも通りな感じで臨めた」と語ります。

21歳の木村選手が見据えるのは早くも4年後のオリンピック。「雰囲気などは把握できたので、4年後に弟と一緒に出場してメダルをとれたら。ビッグエア、スロープ、両方とも金をとりたい」と、兄弟での五輪出場と2つの金メダル獲得を誓いました。