東大博士課程の韓国人留学生が語る、両親が日本で受けた“カルチャーショック”――「丁寧さで勝負してる国」と感銘を受けたワケ
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
東大博士課程に在学中の韓国人留学生パクくんが、自身のYouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」で「韓国人親が日本文化を見て衝撃を受けた理由3つ」と題した動画を公開。初めて東京観光に訪れた両親が、日本の「丁寧さ」「文化の承継」「常識の違い」に驚き、感動する様子を語った。
動画でパクくん氏は、まず日本の「丁寧さ、細かさ」に両親が心を動かされたエピソードを紹介した。高速道路のサービスエリアで母が手に取ったのは、手のひらサイズの土産菓子「東京ばな奈」。その美しい包装に「母の目がまんまるになりました」と振り返る。また、父はセブン-イレブンのセルフ式コーヒーマシンに感銘を受けたという。小さなカップに、小さなボタンで注がれるコーヒーの香ばしさに父が喜ぶ姿を伝えた。
さらに、狭い空間を最大限に活用する日本の建築スタイルにも驚いたという。パクくん氏が住んでいた3畳一間の学生寮の写真を見た母は「この部屋、秘密基地じゃない？」と目を丸くし、父は多機能なレンタカーを「これは小さな巨人だな」と評したという。これらの体験から、母は「日本って大きさじゃない、丁寧さで勝負してる国なんだね」と語ったそうだ。
次に、パクくん氏が挙げたのは「文化の承継」だ。浅草で偶然遭遇したサンバカーニバルでは、五重塔を背景にブラジルの祭りが繰り広げられる光景に、両親は「口を開けたまま立ち尽くしていました」という。また、赤羽八幡神社のお祭りでは、老若男女さまざまな地域住民が一体となって神輿を担ぐ姿に感動。プロが演じる韓国の祭りとの違いに触れ、父は「これは文化じゃなくて、血に近いものかもしれない」と述べたという。
最後に「常識の違い」として、日本人男性の中性的な髪型や、アニメキャラクターが日常に溶け込んでいる風景、そして高齢者が現役で働く姿に衝撃を受けたことを明かした。特に、食堂や空港で働くシニア世代の姿に母は涙ぐみ、父は「日本は年齢で制限を設けない社会なんだね」と感心していたという。
パクくん氏は、両親の反応を通して自身も日本の新たな魅力に気づかされたと語る。旅の終わりに両親が口にした「便利とか綺麗とかそれだけじゃなくて、文化が息をしてる国なんだね」という言葉は、見慣れた日常の中にこそ、他国の人々を深く感動させる価値が眠っていることを示しているのかもしれない。
動画でパクくん氏は、まず日本の「丁寧さ、細かさ」に両親が心を動かされたエピソードを紹介した。高速道路のサービスエリアで母が手に取ったのは、手のひらサイズの土産菓子「東京ばな奈」。その美しい包装に「母の目がまんまるになりました」と振り返る。また、父はセブン-イレブンのセルフ式コーヒーマシンに感銘を受けたという。小さなカップに、小さなボタンで注がれるコーヒーの香ばしさに父が喜ぶ姿を伝えた。
さらに、狭い空間を最大限に活用する日本の建築スタイルにも驚いたという。パクくん氏が住んでいた3畳一間の学生寮の写真を見た母は「この部屋、秘密基地じゃない？」と目を丸くし、父は多機能なレンタカーを「これは小さな巨人だな」と評したという。これらの体験から、母は「日本って大きさじゃない、丁寧さで勝負してる国なんだね」と語ったそうだ。
次に、パクくん氏が挙げたのは「文化の承継」だ。浅草で偶然遭遇したサンバカーニバルでは、五重塔を背景にブラジルの祭りが繰り広げられる光景に、両親は「口を開けたまま立ち尽くしていました」という。また、赤羽八幡神社のお祭りでは、老若男女さまざまな地域住民が一体となって神輿を担ぐ姿に感動。プロが演じる韓国の祭りとの違いに触れ、父は「これは文化じゃなくて、血に近いものかもしれない」と述べたという。
最後に「常識の違い」として、日本人男性の中性的な髪型や、アニメキャラクターが日常に溶け込んでいる風景、そして高齢者が現役で働く姿に衝撃を受けたことを明かした。特に、食堂や空港で働くシニア世代の姿に母は涙ぐみ、父は「日本は年齢で制限を設けない社会なんだね」と感心していたという。
パクくん氏は、両親の反応を通して自身も日本の新たな魅力に気づかされたと語る。旅の終わりに両親が口にした「便利とか綺麗とかそれだけじゃなくて、文化が息をしてる国なんだね」という言葉は、見慣れた日常の中にこそ、他国の人々を深く感動させる価値が眠っていることを示しているのかもしれない。
YouTubeの動画内容
関連記事
日本のコンビニは「文明のギフトパック」？ “当たり前”に潜む、世界が羨む日本の異常な魅力3選
東大博士課程の韓国人留学生が分析、なぜ韓国にうつ病が多いのか？社会に深く根付く「比較と競争」の構造
今さら聞けない韓国「尹大統領罷免」の真相、なぜ突然“戒厳令”が出されたのか？
チャンネル情報
【パクくん、博士（工学）】28歳。韓国歴19年、日本歴9年、渡航国数31カ国。韓国ソウル生まれ。韓国一の受験激戦地テチドンで勉学。韓国の高校を卒業後、日韓政府の国費留学生として来日。九州大学の学部を卒業、東大院の修士課程を修了。2026年3月に東大院の博士課程を修了。専門は分析化学。日韓英のトリリンガル。