横浜FM戦で好守連発！ 鹿島の守護神・早川友基の牙城。重圧すらも成長の糧にできる逞しさを感じた
［J１百年構想リーグ・地域リーグラウンド第２節］鹿島 １−０ 横浜FM／２月14日／メルカリスタジアム
鹿島アントラーズは２月14日、ホーム開幕戦となったJ１百年構想リーグの地域リーグラウンド第２節で横浜F・マリノスと対戦。76分にレオ・セアラが先制点を奪うと、その後の相手の猛攻を凌ぎ、１−０で勝利を収めた。
L・セアラと同様に、チームの今季初勝利に大きく貢献したのが守護神の早川友基だ。
遠野大弥のドライブ回転がかかったミドルシュートを右手でかき出すなど、前半からファインプレーを連発すると、試合終盤にかけてさらに凄みを増す。
１点リードで迎えた84分、テヴィスのシュートのこぼれ球をペナルティエリア内でディーン・デイビッドに拾われ、至近距離からシュートを見舞われたが、左手一本でセーブしてみせる。
１分後にもデイビッドと１対１のシーンを迎えたが、「完全に駆け引きで勝った。相手がもし枠内に打っても絶対に止められた」という巧みなポジショニングでコースを消し、相手のシュートミスを誘発した。
昨季はJ１MVPに輝き、日本代表デビューも果たすなど、年々存在感を増している早川は、同時に期待の大きさも感じているという。
「みんなの見る目の基準は上がっていく一方なんで、そこはちょっと難しい」
最後は早川が止めてくれるという期待に応えて、毎試合のようにビッグセーブを披露しているからこそのプレッシャーもあるのだろう。
それでも、期待通りのプレーでチームを救う姿には、重圧すらも成長の糧にできる逞しさを感じた。
取材・文●渡邊裕樹（サッカーダイジェスト編集部）
