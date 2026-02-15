ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー女子デュアルモーグルが14日に行われた。藤木日菜（武庫川女子大大学院）と中尾春香（佐竹食品）が1回戦で同組で滑走した。フィニッシュ後には笑顔で健闘を称え合った2人。中継には映らなかったポーズが反響を集めている。

今大会から正式種目に採用されたデュアルモーグル。並列するコースを2人の選手が同時に滑り、より高いスコアを獲得した選手が次のラウンドに進出するトーナメント方式だ。

TBS系列で地上波生中継された2人の滑り。フィニッシュ後には仲良くハグ。カメラに向かって一緒に何かポーズを作ろうとするも息が合わず。“グダグダ”な結果に本人たちも笑ってしまっていた。解説を務めた上村愛子さんも「普段から仲の良い2人ですからね」と和んだ様子だった。

生中継では観客を映したタイミングと重なり、肝心のポーズは映らなかったが、日本オリンピック委員会公式インスタグラムが実際の1枚を公開。ファンからは「とてもいい写真だと思います」「可愛い 運命だねこれは」「2人とも可愛すぎました 本当にお疲れ様です!!」「レース後は仲良くワチャワチャしていて可愛かった！！！」などの声が寄せられた。



