Íè½µ¤Î³ô¼°Áê¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¡á¹âÃÍµÞÆ¸å¤Î°ìÉþ¾ìÌÌ¤«¡¢ÆüËÜÈÇ¡Ö£È£Á£Ì£Ï¡×³ô¤Ë´üÂÔ´¶
¡¡£±£³Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬Á°ÆüÈæ£¶£¹£·±ß°Â¤Î£µËü£¶£¹£´£±±ß¤ÈÂ³Íî¤·¤¿¡£Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç£Î£Ù¥À¥¦¤ä¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯»Ø¿ô¤¬²¼Íî¤·¤¿Î®¤ì¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×<9984.T>¤¬£±ÌÃÊÁ¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤òÌó£³£´£°±ß²¡¤·²¼¤²¤¿¡£
¡¡£¸Æü¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Î¼«Ì±ÅÞÂç¾¡¤ò¼õ¤±¡¢°ì»þ£µËü£¸£°£°£°±ßÂæ¤Þ¤Ç¾è¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÁê¾ì¤Ë¤Ï²áÇ®´¶¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ê»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¤¤¤¦¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÀè¹Ô¤¤Î°ìÃÊ¹â´üÂÔ¤Ï¶¯¤¤¡£
¡¡½°±¡Áª¸å¤ËÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î³ô²Á¸«ÄÌ¤·¤ò¸«Ä¾¤¹Æ°¤¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¼ê¾Ú·ô¤Ç¤ÏÇ¯Æâ¤Î¹âÃÍ¤ò£¶Ëü£²£°£°£°±ß¤«¤é£¶Ëü£µ£°£°£°±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£Ç¯Ëö¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï£¶Ëü±ß¤«¤é£¶Ëü£³£°£°£°±ß¤Ë¾åÊý½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¯¼£¤ÎÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬¸åÂà¤·¥ê¥¹¥¯µöÍÆÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤òÁ°¸þ¤¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Â¤â¤È¤Ç¤Ï¡Ö£Ó£á£á£Ó¡Ê¥µー¥¹¡Ë¤Î»à¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ù²ü´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ê£Á£É¡Ë¤¬¶ÈÌ³¤òÂåÂØ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¤ä£É£Ô¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹¤¬¼è¤Ã¤ÆÂå¤ï¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¶¯¤¤¡££±·î²¼½Ü¤ÎÊÆ¥¢¥ó¥½¥í¥Ô¥Ã¥¯¤Î¿·µ»½Ñ¸ø³«¤Ë¤è¤ê¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡ãMSFT¡ä¤ä¥»ー¥ë¥¹¥Õ¥©ー¥¹¡ãCRM¡ä¤Î¤Û¤«Éý¹¤¤ÌÃÊÁ¤¬Çä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÅìµþ»Ô¾ì¤Ç¤âÉÙ»ÎÄÌ<6702.T>¤ä£Î£Å£Ã<6701.T>¡¢¤½¤ì¤Ë£Ó£á£î£ó£á£î<4443.T>¡¢¥Õ¥êー<4478.T>¡¢¥Þ¥Íー¥Õ¥©¥ïー¥É<3994.T>¤Ê¤É¤¬µÞÍî¤·¤¿¡£
¡¡»Ô¾ì¤«¤é¤Ï¡Ö£Á£ÉÂåÂØ·üÇ°¤ÎÇÈ¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¹¤¬¤ë¤«¤òÃí»ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¤È¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¡Ö£È£Á£Ì£Ï¡Ê£È£å£á£ö£ù¡¡£Á£ó£ó£å£ô¡¡£Ì£ï£÷¡¡£Ï£â£ó£ï£ì£å£ó£ã£å£î£ã£å¡Ë¡×³ô¤ò¸«Ä¾¤¹Æ°¤¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡££Á£ÉÂåÂØ¤Î·üÇ°¤¬¾®¤µ¤¤¡¢»ö¶È¤¬ÄÄÉå²½¤µ¤ì¤Ê¤¤²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤»ñ»º¤ò»ý¤ÄÌÃÊÁ¤Ç¡¢¥³¥«¡¦¥³ー¥é¡ãKO¡ä¤Ê¤É¤¬³ºÅö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÆüËÜÈÇ£È£Á£Ì£Ï³ô¤Î¸õÊä¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö½Åµ¡¤äµ¡³£ÌÃÊÁ¤Ê¤É¤¬³ºÅö¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡Ê¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ë¡££È£Á£Ì£Ï´ØÏ¢³ô¤È¤·¤Æ¡¢·ë¶É¡¢»°É©½Å¹©¶È<7011.T>¤ä£É£È£É<7013.T>¤È¤¤¤Ã¤¿ËÉ±Ò´ØÏ¢¤ä»°°æ£Å¡õ£Ó<7003.T>¤Ê¤ÉÂ¤Á¥´ØÏ¢³ô¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥¹¥±¥¸¥åー¥ëÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Íè½µ¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£³¤³°¤Ç¤Ï¡¢£±£·Æü¤ËÊÆ£²·î¥Ë¥åー¥èー¥¯Ï¢¶äÀ½Â¤¶È·Êµ¤»Ø¿ô¡¢£±£¸Æü¤ËÊÆ£±·î¹Û¹©¶ÈÀ¸»º¡¢ÊÆ£±£²·îÂÑµ×ºâ¼õÃí¡¢£±·î³«ºÅÊ¬¤ÎÊÆÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡Ê£Æ£Ï£Í£Ã¡ËµÄ»öÏ¿¡¢£±£¹Æü¤ËÊÆ£±£²·îËÇ°×¼ý»Ù¡¢ÊÆ£²·î¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢Ï¢¶äÀ½Â¤¶È·Ê¶·»Ø¿ô¡¢£²£°Æü¤ËÊÆ£±£°～£±£²·î´ü£Ç£Ä£ÐÂ®ÊóÃÍ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ï£±£µÆü¤«¤é£²£³Æü¤¬½ÕÀá¡ÊµìÀµ·î¡Ë¤Î½ËÆü¤È¤Ê¤ë¡££±£¸Æü¤Ë¥¢¥Ê¥í¥°¡¦¥Ç¥Ð¥¤¥»¥º¡ãADI¡ä¡¢£±£¹Æü¤Ë¥¦¥©¥ë¥Þー¥È¡ãWMT¡ä¡¢¥Ç¥£¥¢¡õ¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡ãDE¡ä¡¢¥Ë¥åー¥â¥ó¥È¡ãNEM¡ä¤¬·è»»È¯É½¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢£±£¶Æü¤Ë£±£°～£±£²·î´ü£Ç£Ä£Ð¡¢£±£·Æü¤Ë£µÇ¯ºÄÆþ»¥¡¢£±£¸Æü¤Ë£±·îËÇ°×Åý·×¡¢£±£¹Æü¤Ë£±£²·îµ¡³£¼õÃí¡¢£²£°Ç¯ºÄÆþ»¥¡¢£²£°Æü¤Ë£±·î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ã£Ð£É¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡££±£¸Æü¤ËÆÃÊÌ¹ñ²ñ¤¬¾¤½¸¤µ¤ì¤ë¡££±£¶Æü¤Ë¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó<5108.T>¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<8179.T>¡¢£±£¸Æü¤Ë¥È¥ì¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¥í<4704.T>¡¢£±£¹Æü¤Ë²£ÉÍ¥´¥à<5101.T>¤¬·è»»È¯É½¤ò¹Ô¤¦¡£Íè½µ¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÎÍ½ÁÛ¥ì¥ó¥¸¤Ï¡¢£µËü£¶£°£°£°～£µËü£¸£²£°£°±ßÁ°¸å¡£¡Ê²¬Î¤±Ñ¹¬¡Ë
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
