活動休止中の音楽グループAAA（トリプルエー）の宇野実彩子（39）が13日、インスタグラムを更新。メンバーのNissyこと西島隆弘（39）の脱退についてコメントした。

西島は11日、自身の公式サイトなどに掲載した書面で、のどの4度目手術を行ったことを公表。長期的な療養が必要となったことを明かし、「療養に専念」するため、AAAを脱退する決断をしたという。

宇野は「5人でまた同じステージに立てる日を、ずっと願ってきました。言葉では言い表せないほど、さまざまな想いがあります。正直、まだ気持ちが追いつかない部分もあります」と率直な思いを明かし上で、「でもそれ以上に、一緒に過ごしてきた時間に感謝しています。にっしー、20年間本当にありがとう」と感謝。「デビュー前から、さまざまな景色の中で共に重ねてきた歌声を、ずっと忘れないよ。体も心も大事にしてね。これからの幸せと健やかな日々を心から願っています」とメッセージを送った。

また、ファンに向けて「私はAAAとして歩み続けていきます」と宣言し、「ファンのみんなには変わらず見守ってほしいです。これまでもこれからも、いつもありがとう」と呼びかけた。