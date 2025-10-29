10月24日、ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』#8が放送。今回はゲストにAAAの宇野実彩子が出演し、子育てについて言及。しかし、その発言が物議を醸している。「同番組では、MEGUMIさん、剛力彩芽さん、ヒコロヒーさんの3人がMCを務め、さまざまな女性たちの生き様を飾らない言葉で語りつくします。2024年3月に、アイドルグループ・NEWSの小山慶一郎さんと結婚した宇野さんは、2025年6月に第1子を出産した