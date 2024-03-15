3月13日に『AAA宇野実彩子と結婚を発表した『NEWS小山慶一郎のファンが大荒れしている。【写真】小山が生放送でやっちゃった“見せつけ行為“の現場写真「今年の元日に一部スポーツ紙で“年内結婚へ”と報じられたこともあり、結婚を発表した際には“本当だったんだ”と“おめでとう”といった反応が多かったですね。しかし、翌日にレギュラー出演するMBSテレビの情報番組『よんチャンTV』で結婚を生報告したことが、ファン