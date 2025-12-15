12月3日、5人組ダンス＆ボーカルグループ・AAA（トリプル・エー）のメンバーである宇野実彩子、與（あたえ）真司郎、末吉秀太の3人が、2026年2月からトークイベント「AAA 20th Anniversary - Always，All Around -」を開催すると発表した。さらに12月14日には、グループの公式Xで、今回のトークイベントのビジュアルが公開され、ファンから歓喜の声がわいている。「AAAは、今回のイベントに参加できない西島隆弘さんと日郄