みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「ＳａａＳ」が７位にランクインしている。



ＡＩ関連の有力スタートアップである米アンソロピックが１月末、企業の財務や法務業務を効率化する新たなＡＩを発表した。これにより、かねてから議論されていたＡＩの進化によってソフトウェア開発のコストが劇的に下がり、従来のＳａａＳビジネスを脅かす、いわゆる「ＳａａＳの死」といわれる議論が意識されるようになり、米国市場でマイクロソフト＜MSFT＞や、オラクル＜ORCL＞、アドビ＜ADBE＞、セールスフォース＜CRM＞などソフトウェア関連株が軒並み下落。これに伴い日本でもＳａｎｓａｎ<4443.T>やラクス<3923.T>、フリー<4478.T>などのＳａａＳを手掛ける銘柄が一時的に下落した。



もっともエヌビディア＜NVDA＞のジェンスン・ファンＣＥＯ（最高経営責任者）は「ソフト業界のツールが衰退し、ＡＩに取って代わられるというのは非論理的なことだ」とコメントするなど、この考えに否定的な意見も多く、見方は分かれるところにある。そのため、自律反発を期待する動きも多く見られ、こうした動きがテーマとしての「ＳａａＳ」への関心を高めているようだ。



出所：MINKABU PRESS