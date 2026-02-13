【侍ジャパン】阪神石井の辞退が決定！「もう1人ピッチャーを差し替えないといけない」石井の代役は誰に？球界OBが注目した2人のピッチャー「石井の場合は1イニング、専門的に選ぶなら…」

相次ぐ負傷者に井端監督も頭を悩ませそうだ（C）産経新聞社

再び侍ジャパンに激震だ。

侍ジャパンのメンバーに選ばれていた石井大智（阪神）は2月11日に行われた紅白戦でバックアップの際に左ふくらはぎを痛め、緊急降板。阪神は12日、石井が「左アキレス腱（けん）損傷」と診断され、WBCを出場辞退するとNPBに申し入れたと発表した。

【井端JAPAN緊急事態】平良海馬が出場辞退で楽天・藤平尚真を緊急招集!!阪神・石井大智が緊急降板…本戦には間に合うのか!?

14日からはいよいよ宮崎で侍ジャパンの事前合宿が始まる。

侍ジャパンのメンバーをめぐっては11日に左ふくらはぎを痛めていた平良海馬（西武）が辞退となり、代わって藤平尚真（楽天）の追加招集が決まったばかり。

再びゲーム終盤を締めることが期待されていた剛腕リリーバーの離脱が決まったとあって、再びの追加招集候補にも熱視線が向けられている。

現役時代は大洋（現DeNA）で活躍、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏は2月11日に自身のYouTubeチャンネルに「【井端JAPAN緊急事態】平良海馬が出場辞退で楽天・藤平尚真を緊急招集!!阪神・石井大智が緊急降板…本戦には間に合うのか!?」と題した動画を更新。侍ジャパンのスクランブル態勢に独自の考察を加えている。



高木氏は動画内で石井の負傷を受けて「もう1人ピッチャーを差し替えないといけない」とキャンプ目前に再び、代替選手を選ばないといけない事態に陥っているとした。