マクドナルド「チーチーダブチ」2週間限定で復活 SNSで「まだかな？」「早く出してほしい」と熱望の声で実現
日本マクドナルドは、「チーズチーズダブルチーズバーガー」（通称：チーチーダブチ）を18日から2週間限定で、全国のマクドナルド店舗にて販売する。
【写真】チーズ好きにはたまらない贅沢な味わいの一品「チーチーダブチ」
“チーチーダブチ”は、人気レギュラーメニュー「ダブルチーズバーガー」をベースに、まろやかなホワイトチェダーチーズをさらに2枚加えた贅沢な一品。ジューシーな100％ビーフパティ2枚に、チェダーチーズ2枚、ホワイトチェダーチーズ2枚の計4枚をサンドし、濃厚でコク深い味わいに仕上げている。
香ばしく焼き上げたビーフパティの旨みに、2種類のチーズがとろけ合い、チェダーのコクとホワイトチェダーのまろやかさが絶妙に調和。チーズ好きにはたまらない食べ応えのあるバーガーとなっている。
“チーチーダブチ”の愛称で親しまれる同商品は、これまで期間限定で登場するたびに大きな反響を呼んできた。SNSでも「まだかな？」「早く出してほしい」と再販を望む声が多く寄せられており、今回の復活販売が実現した。価格は、単品が500円〜、バリューセットが800円〜（税込）。
