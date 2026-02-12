コーセーホールディングス<4922.T>が後場急上昇している。午後２時３０分ごろに、上限を６５万株（自己株式を除く発行済み株数の１．１４％）、または３０億円とする自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。取得期間は２月１３日から４月２０日までで、資本効率の改善、株主還元の向上を図るとともに、現在の成長投資の機会、資本収益性、株価水準、手元流動性を総合的に勘案し実施するという。



同時に、２６年１２月期の連結業績予想を発表しており、売上高３５００億円（前期比６．０％増）、営業利益２００億円（同８．３％増）、純利益１２１億円（同１９．９％減）を見込み、年間配当予想は期末に創業８０周年記念配当１０円を実施し年１５０円にするとしたことも好材料視されている。



国内でハイプレステージブランドとコスメタリーブランドを中心に売り上げ成長の継続を目指すほか、タイの「パンピューリ」の売り上げ成長や中国本土事業の回復を見込む。また、北米で「タルト」を中心に更なる売り上げ成長を図る方針で、新設する南アルプス工場の減価償却費や人件費の上昇、物価高に伴う管理費の増加などを吸収する。なお、２５年１２月期決算は、売上高３３０１億９３００万円（前の期比２．３％増）、営業利益１８４億６７００万円（同６．３％増）、純利益１５１億１４００万円（同２．０倍）だった。



出所：MINKABU PRESS