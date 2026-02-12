Image: PlayStation Blog

ソニーがPlayStation 5向けコントローラー「DualSense」の新たなパッケージを発表しました。その名も「DualSense ワイヤレスコントローラー ミッドナイト ブラック + USBケーブル for PC」。

DualSense自体はこれまでのモデルを引き継いだものですが、その名の通りUSB-C to USB-Cケーブル同梱版となります。

より汎用性の高いコントローラーに

これによりDualSenseは、PS5本体はもちろん、PCやタブレット、スマートフォンなどさまざまなデバイスへそのまま接続できるようになります。

「PlayStation専用アクセサリー」から一歩踏み出し、より汎用的なコントローラーへと近づきました。

PCからファームウェアアップデート可能に

Image: PlayStation Blog

さらに注目したいのが、ファームウェアアップデートの対応です。

USB-Cケーブルを使うことでWindows PCから直接ファームウェアアップデートが可能になります。DualSenseの接続はWindows、macOS、iOS、Android、tvOSに対応しています。これまでアップデートにはPS5本体がほぼ必須でしたが、Windows PCでも可能になったのは大きいですね。

つまり、「PS5を持っていなくても、DualSenseをすぐに、かつ、最新状態で使い続けられる」ということです。

ゲーム機の境界が曖昧になり、コンソールだけでなく、PC、タブレット、スマートフォン、ストリーミングデバイスへと遊び場が広がる中で、入力デバイスの在り方も変わり始めています。今回のUSB-Cケーブル同梱版DualSenseは、その変化を静かに、しかし確実に反映したコントローラーと言えそうです。

新パッケージの発売は3月5日。価格は税込み1万1480円となっています。

source: PlayStation Blog