【ほっともっと】“ごろっと大きな肉”と野菜でライスが進む…「中華フェア」開催、肉2倍も販売

持ち帰り弁当の「Hotto Motto (ほっともっと)」は、2026年2月18日（水）から「こだわりの美味！中華フェア第2弾」を開催する。※文中は全て税込表記

【商品画像】中華フェアで販売の弁当を全て見る

販売されるのは、「ごろっと大きな肉と野菜 黒酢酢豚＆春巻弁当」（690円）、「黒酢酢豚・春巻・焼売 中華デラックス弁当」（750円）、「ごろっと大きな肉と野菜 W黒酢酢豚弁当(肉2倍)」（820円）の3種類。

「ごろっと大きな肉と野菜 黒酢酢豚＆春巻弁当」は、豚もも肉、玉ねぎ、ピーマンを、コクのあるタレと絡めて仕上げた一品。酢豚のタレは、米黒酢と穀物酢にリンゴ果汁を加え、豊かな風味を引き立てながらも後味はすっきり。酸味と甘味のバランスを追求し、ライスが進む味わいになっている。春巻は、筍・豚肉・きくらげ・人参・にら・春雨・椎茸の7品目の具材を使用し、中はとろりと、皮はパリッと香ばしい。

そんな黒酢酢豚、春巻に焼売を加え、中華の多彩な味わいを楽しめるのが「黒酢酢豚・春巻・焼売 中華デラックス弁当」。そのほか酢豚の肉が2倍になった「ごろっと大きな肉と野菜 W黒酢酢豚弁当(肉2倍)」も販売する。また、「パリパリ春巻」140円はサイドメニューとして通年販売しているという。

「ほっともっと」中華フェア第2弾開催

■商品概要

【発売商品】

・ごろっと大きな肉と野菜 黒酢酢豚＆春巻弁当 690円

・黒酢酢豚・春巻・焼売 中華デラックス弁当 750円

・ごろっと大きな肉と野菜 W黒酢酢豚弁当(肉2倍) 820円

【発売日】

2026年2月18日(水)

【発売店舗】

全国の「ほっともっと」2,425店舗

※一部店舗では商品内容が異なる場合がある