

記事のポイント

消費者は健康を数値管理し、効能主張を厳しく見極め、ブランド対応も求めている

2026年はロンジェビティ（健康寿命）が伸長し、食を薬と捉える考え方へ消費支出が移行する見込み

健康データが爆発的に増える一方で統合が欠け、小売や医療の現場で新たな課題が生まれている



オーラリング（Oura ring）などの新たなウェアラブルテックの台頭や、バイオハッキングなど新興トレンドの広がりにより、多くの消費者が健康やウェルネスについて考える姿勢は変化してきている。

2026年は「健康寿命」とラグジュアリー化するウェルネスが主要トレンドに

広がる考え方「フード・アズ・メディスン」

課題は健康データの可視化と統合

端的にいえば、現在はより多くの消費者が自分の健康状態をトラッキングすることに強い関心を持ち、実際に効果のあるプロダクトはどれなのかを知りたがり、特定の主張についてこれまで以上に厳しく精査するようになっている。こうした変化を受け、ブランド側もそれにどう対応すべきかを模索している状況である。こうした点は、4日にModern Retail+およびGlossy+の購読者限定で開催された、バーチャルイベント「Health＆Wellness Trends Town Hall」から得られた大きな収穫のひとつであった。同イベントでは、Modern Retailの記者や編集者が、2026年注目しているヘルス＆ウェルネス分野のトレンドや、2026年注目されると予想される成分やサブカテゴリー、逆に勢いを失うとみられる分野について共有した。また、消費者の健康やウェルネスに対する考え方が全体としてどのように変化しているのか、そしてブランドがそれにどう対応しているのかについても掘り下げられた。Modern Retailのエグゼクティブエディターであるアンナ・ヘンゼル氏は、2026年「ロンジェビティ（健康寿命）」に注目している。 エックスアールシー・ベンチャーズ（XRC Ventures）の最新レポート によると、ロンジェビティに関する世界的な検索関心は、2025年11月に月間約490万件に達し、前年同月比で4倍に増加した。「これは本当に際立った数字で、この分野がいかに新しい領域であるかを示している。ブランドがロンジェビティに関して、人々が何に関心を持っているのかをどう見極めていくのか、とても興味深い」と彼女は述べている。Modern RetailおよびGlossyの編集長であるジル・マノフ氏は、ウェルネスがよりラグジュアリーな領域へと移行しつつある点や、大手ブランドがそれに合わせて提供内容を調整している動きに注目している。たとえば2025年、ディオール（Dior）は初となるウェルネスリトリート（心身のリラックスを目的としたツアー）を開催した。「ラグジュアリー消費者は、きらびやかなモノから、健康や長寿を支えることを目的としたウェルネス体験やプロダクトへと支出をシフトさせている」と彼女は語る。Modern Retailで食品・飲料分野を担当するシニアレポーターのガブリエラ・バルコ氏は、2025年を振り返り「まるでプロテインについて書くことしかしていなかったように感じた」と冗談交じりに語った。2026年は、業界内では食物繊維が「次のプロテイン」になると予測されているが、それ以上に彼女が注目しているバズワードのひとつが、「フード・アズ・メディスン（食を薬と捉える考え方）」である。より多くの食品・飲料ブランドが、ストレス管理や過剰に活発な神経系への対処のようなテーマをマーケティングで語ろうとしているからだ。「投資家やブランドが私に語るフレーズのなかでも、特にお気に入りのひとつになっている。なぜなら、この言葉は本当に何にでも当てはめることができるからだ」と彼女は述べている。最後に、Glossyの西海岸特派員であるレクシー・レブサック氏は、ウェルネス分野が興味深い理由のひとつとして、美容分野から市場の資金を奪いつつある点を挙げた。彼女が2026年に向けて取材している内容には、変化するウェルネス小売業界の展望、ペプチド療法の研究、サプリメントの進化、そして消費者がいかに自身の健康データを追跡するようになっているか、が含まれる。彼女の言葉を借りれば、「消費者は、オーラリングやApple Watchなど日常的な健康トラッカーによって、膨大な健康データの山の上に座っている」状態であり、さらに医師に対して、より包括的な血液検査を求める傾向も強まっている。「今では、問題があれば何でもトラッキングできる時代になっている。それは、我々が自分自身のすべてのデータや情報を集約する、共通のハブが存在しないという問題につながる」と彼女は指摘する。なお、このバーチャルタウンホールで行われた導入挨拶については、以下のYouTube動画で確認できる。［原文：The health and wellness trends Modern Retail and Glossy staffers are watching in 2026］Image via Oura ring/ InstagramModern Retail Staff（翻訳、編集：藏西隆介）