野球強豪校として知られる東京・町田市の日大三高野球部員の男子生徒2人が知人の少女（当時15）がわいせつな行為をする動画などを送らせたなどとして、警視庁に書類送検されました。

児童ポルノ禁止法違反の疑いで書類送検されたのは、いずれも日本大学第三高校野球部員で17歳と16歳の男子生徒です。

捜査関係者によりますと、17歳の男子生徒は2025年3月から4月にかけて、知人の少女（当時15）に3回にわたって、少女がわいせつな行為をする動画や写真を送らせ、そのうちの動画1点を、16歳の男子生徒にSNSで送信した疑いが持たれています。

またこの動画を受け取った16歳の男子生徒は、野球部員など複数の生徒に送信した疑いがもたれています。

2025年10月に被害少女の家族から警視庁に「娘のわいせつ動画が拡散されているようで心配です」と相談があり捜査した結果、2人が書類送検されました。

警視庁の任意の事情聴取に2人は容疑を認め、「やってはいけないことをやってしまいました」「謝罪したいです」「軽率な行動だったと反省しています」「学校や家族に迷惑をかけてしまいました。もっと強い気持ちをもっていればこんなことにならなかった」などと話しているということです。

警視庁はこの動画が他にも野球部員や生徒ら数十人に共有されている可能性があるとみて、学校側と連携しながら全容解明にむけて捜査する方針です。

日大三高は日本テレビの取材に対し、「報道は事実ですが、プライバシーもあり何も申し上げることは出来ません。野球部の今後の活動については対応を検討中です」とコメントしています。

日大三高野球部は、2025年夏の甲子園で準優勝するなど強豪校として知られています。