川崎市中原区川崎市中原区役所に２日間で計９１９回電話をかけ、業務を妨害したとして、中原署は１２日、偽計業務妨害の疑いで、東京都町田市、自称タクシー運転手の男（８２）を逮捕した。逮捕容疑は昨年９月９日から同１０日までの間、計９１９回、同区役所に電話をかけ、職員数人に「おい詐欺師出てこい」と暴言などを言い、用件を尋ねられても無言で電話を切るなどした、としている。署によると、男は「業務を妨害したつ