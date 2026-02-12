波紋を呼んだ18歳の“ボード投げ”…韓国メディアは日本の反応に「難癖」と異論　当人は「嬉しくて」と理由を告白【冬季五輪】

女子ビッグエアで銅メダルを手にしたユ・スンウン(C)Getty Images

韓国の18歳が見せた“ある振る舞い”が国際的な論争を巻き起こした。

物議を醸したのは、現地時間2月9日に決勝が行われたミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ビッグエア。日本の村瀬心椛が金メダルを獲得し、列島が歓喜する中で、銅メダルを手にしたユ・スンウン（韓国）の行動に非難の声が集まった。

2回目に83.25点の高得点をマークした直後だった。「フロントサイドトリプルコーク1440（斜め軸の縦3回転、横4回転）」の大技をやってのけ、暫定ながらトップに立った18歳は、着地した直後にボードを投げ捨てるようにして喜びを爆発。さらに拾い上げたボードを雪面に叩きつけた。

これを見た日本の一部視聴者から批判が噴出。SNSでは道具の粗雑とも見える扱いに「ボードの扱いが雑すぎる」や「ボードを投げつけちゃったのが印象悪いなあ」と否定的な意見が飛び交った。

日本で飛んだ18歳への非難に韓国メディアは反発した。

大手ニュース局『聯合ニュースTV』は、「日本からユ・スンウンに向けられた難癖だ」と指摘。「2回目で試みた技は、雪の上で初めて成功させたものだったんです。だから嬉しくてボードを投げた」と説明した当人のコメントを紹介した上で「彼女がボードを投げたのは喜びからくるものだ。日本のネット上で国民性を問われるような振る舞いではない」と訴えている。