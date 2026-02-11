男女ユニット「AAA」のメンバーでNissyこと西島隆弘（39）のスタッフが運営するインスタグラムが11日に更新され、同日をもってグループを脱退すると発表した。西島の脱退を受け、メンバーの與真司郎（37）がコメントを発表した。

與は自身のインスタグラムを更新。「西島隆弘の発表について」「ずっとAAAを応援してくださっている皆さん そして、5人での活動を心から待ち続けてくださっていた皆さんへ」と書き出し、「この度は急な発表で申し訳ありません」と謝罪。「今、僕達AAAはグループとしては活動休止中ではありますが、20周年という節目を迎え、AAAとして今できる形で、ファンの皆さんへ感謝を伝えたいという想いから、グループとして、参加できるメンバーが3人だとしてもイベントを開催する決断をし、発表をしていました。そして、僕個人としても、いつかまた5人で活動できる日を願っていたので、今回このような形になってしまったことはAAAを応援してくれているファンのみなさんに申し訳なく思っています」と続けた。

「ただ、西島の身体は何にも代えがたいものであり、何よりも健康を最優先に考えた上での彼の選択を、僕は尊重したいと考えています」と西島をおもんぱかり、「ファンの皆さんには、突然の発表となり、驚かせてしまったことを重ねてお詫び申し上げます。これからもAAAの歩みを、温かく見守っていただけたら嬉しいです。與真司郎」と思いを記した。

西島は「先日、4度目の喉の手術を行いました。経過を見守ってまいりましたが、これまでの積み重ねもあり、今回は少し長期的な治療および療養が必要となりました」と説明。「治療に専念するため、本日をもちましてAAAを脱退することとなりましたので、ご報告申し上げます」と脱退を発表した。

AAAは2005年に「BLOOD on FIRE」でデビューし、同年に日本レコード大賞最優秀新人賞を受賞。16年以降は毎年ドームツアーを実施し、2018年からは3年連続で4大ドームツアーを開催。20年12月末でグループとしての活動を休止した。

2、3月には宇野実彩子、與真司郎、末吉秀太の3人によるAAA20周年記念ライブ「AAA 20th Anniversary - Always, All Around -」を名古屋、神戸、東京で開催することが決定している。再始動の期待も高まっていただけに、イベント関係者は西島の脱退について「ファンの期待に水を差す結果になって申し訳ない」と語った。