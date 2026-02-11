2月11日、5人組アーティストグループ・AAAのメンバーで、Nissyの名でも活動する西島隆弘が公式SNSを通じてグループ脱退を発表した。2020年末から活動休止中のAAAにとって、大きな転機となる決断だ。西島は《治療に専念するため、本日をもちましてAAAを脱退することとなりましたので、ご報告申し上げます》と報告。これまでに4度にわたる喉の手術を受けるなど、健康面を考慮したうえでの決断であることを明かしている。AAAは2