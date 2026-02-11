西島隆弘、きょうをもってAAA脱退を発表オリコンニュース

NissyことAAAの西島隆弘 2月11日に「AAA」を脱退すると発表

  • Nissyこと西島隆弘AAAを脱退すると、西島のスタッフが11日発表した
  • XとInstagramの投稿で「ご報告」と題し、西島が喉の手術をしたと説明
  • 治療に専念するため、グループを脱退することになったと経緯をつづった
