µëÎÁ¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼À¸³è¤Ï³Ú¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡½¡½¡£ºÇ¿·Ä´ºº¤«¤é¤ß¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Êª²Á¤Î¾å¾º¤ËÄÂ¾å¤²¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤º¡¢»ä¤¿¤Á¤¬»È¤¨¤ë¤ª¶â¤Î¼Â¼ÁÅª¤Ê²ÁÃÍ¤ÏÌÜ¸º¤ê¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¿Êó¤¤¤¬¤³¤ì¤«¡×¡Ä¸½Ìò»þÂå¤ò²ù¤ä¤à¸µ¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÀäË¾
ÅÔÆâ¤ÎÃÛ40Ç¯¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë°ì¿Í¤ÇÊë¤é¤¹¡¢º´Æ£·ò°ì¤µ¤ó¡Ê68ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¡£Ãæ·ø¥á¡¼¥«¡¼¤Î±Ä¶È¤È¤·¤ÆÆ¯¤¡¢¸½Ìò»þÂå¤ÎÇ¯¼ý¤Ï¥Ô¡¼¥¯»þ¤Ë¤Ï700Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÊ¿¶ÑÅª¤Ê²ñ¼Ò°÷¡×¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸½ºß¤ÎÀ¸³è¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¸½Ìò»þÂå¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Û¤Éµç¶þ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖËè·î¤ÎÇ¯¶â¼õµë³Û¤ÏÌó17Ëü±ß¤Ç¤¹¡£¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤À¤Ã¤¿¿Í¤ÎÊ¿¶Ñ³Û¤¯¤é¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤«¤é²ð¸îÊÝ¸±ÎÁ¤ä·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¡¢½»Ì±ÀÇ¤¬°ú¤«¤ì¤ë¤È¡¢¼ê¸µ¤Ë»Ä¤ë¤Î¤Ï14Ëü±ß¶¯¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î´ÉÍýÈñ¤È½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ò·î³ä¤ê¤Ë¤¹¤ë¤È4Ëü¡Á5Ëü±ß¤Ï¾Ã¤¨¤Þ¤¹¡£»Ä¤ê¤Ç¡¢¿©Èñ¡¢¸÷Ç®Èñ¡¢°åÎÅÈñ¤Ê¤É¤òÊ§¤Ã¤Æ¥®¥ê¥®¥ê¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÆÃÇäÆü¤òÇÄ°®¤·¡¢1±ß¤Ç¤â°Â¤¤Íñ¤äÌîºÚ¤òµá¤á¤ÆÊâ¤¤Þ¤¹¡£ÎäÃÈË¼¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ë²Æ¾ì¤äÅß¾ì¤Ï¡¢ÅÅµ¤Âå¤òÉâ¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢»Ô¤Î¿Þ½ñ´Û¤Ê¤É¤ÇÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÇ¶á¤Ï²¿¤òÇã¤¦¤Ë¤·¤Æ¤â¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¡£Àè¹Ô¤¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ìÔÂô¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤âí´í°¤¹¤ë¡£¾ï¤Ë¼ÁÁÇ·ðÌó¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¿¤ÀÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤À¤±¤Ë¸ÆµÛ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë°¤¤ÃÎ¤é¤»¤¬º´Æ£¤µ¤ó¤Î¸µ¤ËÆÏ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î½¤Á¶Èñ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤«¤Ç¡¢1¸Í¤¢¤¿¤ê100Ëü±ß¤À¤«200Ëü±ß¤À¤«Ê§¤¨¤È¡Ä¡Ä¡£ËÜÅö¡¢ºÇ¶á¤ÏÆ§¤ó¤À¤ê½³¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤Ï²¿¤«¡¢°¤¤¤³¤È¤Ç¤â¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¹ñ¤Î¤¤¤¦ÄÌ¤ê¤ËÆ¯¤¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤òÊ§¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿·ë²Ì¤¬¡¢¤³¤Î¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£²¿¤¬¡Ø100Ç¯°Â¿´¡Ù¤À¡£¡Ø¤Õ¤¶¤±¤ë¤Ê¡ª¡Ù¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡×
º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢¸½Ìò»þÂå¤ËÌó1,500Ëü±ß¤ÎÃùÃß¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Âà¿¦¸å¤ÎÅÙ½Å¤Ê¤ëÁÛÄê³°¤Î»Ù½Ð¤Ç¡¢¤½¤Î³Û¤ÏÂç¤¤¯¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊª²Á¤Ï¤¹¤´¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¡¢Ç¯¶â¤ÏÈùÁý¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¼÷Ì¿¤¬¿Ô¤¤ë¤Î¤¬Àè¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÃù¶â¤¬¿Ô¤¤ë¤Î¤¬Àè¤«¡Ä¡Ä¡£ËÜÅö¤ËÉÔ°Â¤Ç¤¹¡×
Åý·×¤¬¼¨¤¹¡ÖÉ¸½àÅª¤ÊÀ¤ÂÓ¡×¤Î±³¤È¡¢À©ÅÙ¤¬Âª¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¸½¼Â¤Îº¤µç
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ØÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ ¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¡¦¹ñÌ±Ç¯¶â»ö¶È¤Î³µ¶·¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¡ÊÂè1¹æ¡Ë¼õµë¼Ô¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¶â·î³Û¤Ï¡¢Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤ò´Þ¤á¤Æ15Ëü0,289±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿65ºÐ°Ê¾å¡¦ÃËÀ¤Î¸üÀ¸Ç¯¶â¼õµë¸¢¼Ô¤ÎÊ¿¶Ñ¼õµë³Û¤Ï·î³Û17Ëü3,033±ß¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¡ÖÊ¿¶Ñ¡×¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¹â½êÆÀÁØ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï10Ëü±ß°Ê²¼¤Î¼õµë¼Ô¤â¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÁíÌ³¾Ê¡Ø²È·×Ä´ºº ²È·×¼ý»ÙÊÔ 2025Ç¯Ê¿¶Ñ¡Ù¤ò¸«¤ë¤È¡¢65ºÐ°Ê¾å¤ÎÉ×ÉØ¤Î¤ß¤ÎÌµ¿¦À¤ÂÓ¤Ë¤ª¤±¤ë¼Â¼ýÆþ¤Ï·îÊ¿¶Ñ25Ëü4,395±ß¡¢²Ä½èÊ¬½êÆÀ¤Ï·î22Ëü1,544±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¾ÃÈñ»Ù½Ð¤Ï26Ëü3,979±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ëè·îÌó4Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
65ºÐ°Ê¾å¤ÎÃ±¿ÈÌµ¿¦À¤ÂÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾ÃÈñ»Ù½Ð¤ÏÊ¿¶Ñ15Ëü5,782±ß¡£¤³¤Á¤é¤Ï¼Â¼ýÆþ¤ä²Ä½èÊ¬½êÆÀ¤¬ÉÔÌÀ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ù½Ð³Û¤À¤±¸«¤Æ¤â¡¢Ê¿¶ÑÅª¤Ê¹âÎðÃ±¿È¼Ô¤Ï¼ýÆþ¡ÊÇ¯¶â¡Ë¤À¤±¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤é¤ËÆü¾ï¤Ç¤ÏÍ½´ü¤»¤Ì½ÐÈñ¤Ï¤Ä¤¤â¤Î¡£½»Âð¤Î½¤Á¶¡¢´§º§Áòº×¡¢°åÎÅÈñ¤ÎÁýÂç¡Ä¡Ä¡£º´Æ£¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤ÎÉÔÂ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó½êÍ¼Ô¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
¹ñ¤Ï¡Ö¸øÅªÇ¯¶â¤ÏÏ·¸å¤ÎÀ¸³è¤ÎÃì¡×¤ÈÀâÌÀ¤·Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÃì¡×°ìËÜ¤Ç¤Ï²°º¬¤ò»Ù¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ¥¹¥é¥¤¥É¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸½ÌòÀ¤Âå¤Î¸º¾¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆµëÉÕ¿å½à¤ò¼«Æ°Åª¤ËÄ´À°¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡¢À©ÅÙ¤ÎÂ¸Â³¤Ë¤Ï´óÍ¿¤·¤Æ¤â¡¢¼õµë¼Ô¤ÎÀ¸³è¤Î¼Á¤ò¼é¤ëµ¡Ç½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Î¥â¥Ç¥ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡Ö²ñ¼Ò°÷¤ÎÉ×¤ÈÀì¶È¼çÉØ¡×¤È¤¤¤¦À¤ÂÓÁü¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿À©ÅÙÀß·×¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¸½¼Â¤ÈÐªÎ¥¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ÌòÀ¤Âå¤Ï¤³¤ÎÐªÎ¥¤òÇ§¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£»þ¤òÌ£Êý¤Ë¤·¤Æ¡¢»ñ»º·ÁÀ®¤ËÎå¤à¤³¤È¤¬¡¢ÍÎÏ¤ÊÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£