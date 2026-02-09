M!LK¡¢¿·¶Ê¡ÖÇúÎö°¦¤·¤Æ¤ë¡×Àè¹ÔÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡£¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¡ÜÈ¯ÇäµÇ°¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö³«ºÅ·èÄê
M!LK¤¬¡¢2·î18Æü(¿å)È¯Çä¤ÎÎ¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÇúÎö°¦¤·¤Æ¤ë / ¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢È¯ÇäÆü¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£Åìµþ ¥×¥é¥¶2F¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¹¾ì¤Ë¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å8ËçÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤ÎÎ¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÇúÎö°¦¤·¤Æ¤ë / ¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¡£º£Ç¯10·î¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ°Ê¹ßMVºÆÀ¸²ó¿ô¤¬4500Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¡¢TikTok¤Ç¤Ï³Ú¶Ê¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Åê¹Æ·ï¿ô¤¬21Ëü·ï¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤¬¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸²½¤µ¤ì¡¢ºÇ¿·¶Ê¡ÖÇúÎö°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Î¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ïµ±¤¯¶äËë¤òÇØÉé¤¤¡¢±©º¬¤ä¥Ó¥¸¥å¡¼¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Î¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê°áÁõ¤¬ÌÜ¤ò¼æ¤¯»Å¾å¤¬¤ê¤À¡£ËÜÆü¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Àè¹ÔÇÛ¿®¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡ÖÇúÎö°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢¥·¥ó¥°¥ëÈ¯ÇäÆü¤È¤Ê¤ë2·î18Æü(¿å)¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£Åìµþ ¥×¥é¥¶2F¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¹¾ì¤Ë¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£
¢£¡ãNew Single¡ÖÇúÎö°¦¤·¤Æ¤ë / ¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×È¯ÇäµÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ä
Æü»þ¡§2·î18Æü(¿å)¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥¿¡¼¥È 19:00¡Á
²ñ¾ì¡§Åìµþ¡¦¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£Åìµþ ¥×¥é¥¶2F¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¹¾ì
ÅÐÃÅ¡§M!LK
¢£¡ã¡ÖÇúÎö°¦¤·¤Æ¤ë¡×ÇÛ¿®³«»ÏµÇ°¡ªStationhead¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡ä
ÆüÄø¡§2026Ç¯2·î9Æü(·î) 21:00¡Á
¢¨°ìÉô¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥Ü¥¤¥¹¤Ç»²²ÃÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨Apple MusicÍÎÁ²ñ°÷ ¤ª¤è¤Ó Spotify Premium²ñ°÷¤ÎÊý¸ÂÄê¤Ç»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
»²²ÃÊýË¡¤Ï¤³¤Á¤é
https://sd-milk.com/contents/1042494
◾️Î¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÇúÎö°¦¤·¤Æ¤ë / ¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×
2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
Í½Ìó¡§https://www.jvcmusic.co.jp/MILK/Major8thSingle/
¢§Á´9·ÁÂÖ
ÄÌ¾ïÈ× (CD¤Î¤ß)¡¡ VICL-37799¡¿\1,650¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²ó¸ÂÄêÈ×A (CD¡ÜBlu-ray)¡¡ VIZL-2476¡¿\3,520¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²ó¸ÂÄêÈ×B (CD¡ÜBlu-ray)¡¡ VIZL-2477¡¿\3,520¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
VICTOR ONLINE STORE¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡ËNCS-10329¡¿\1,650¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²óÀ¸»º¸ÂÄê¡Öº´ÌîÍ¦ÅÍ¡×È×(CD¡ÜBlu-ray)¡¡NZS-1030¡¿\2,750¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²óÀ¸»º¸ÂÄê¡Ö±ö粼ÂÀÃÒ¡×È×(CD¡ÜBlu-ray)¡¡NZS-1031¡¿\2,750¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²óÀ¸»º¸ÂÄê¡ÖÁ¾Ìî½ØÂÀ¡×È×(CD¡ÜBlu-ray)¡¡NZS-1032¡¿\2,750¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²óÀ¸»º¸ÂÄê¡Ö»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡×È×(CD¡ÜBlu-ray)¡¡NZS-1033¡¿\2,750¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²óÀ¸»º¸ÂÄê¡ÖµÈÅÄ¿Î¿Í¡×È×(CD¡ÜBlu-ray)¡¡NZS-1034¡¿\2,750¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡ûÄÌ¾ïÈ× (CD¤Î¤ß)¡¡ VICL-37799¡¿\1,650¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
CD¡§¡ÇúÎö°¦¤·¤Æ¤ë¡¡¢¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡¡£¥¯¥ì¥Ã¥·¥§¥ó¥É
ÉõÆþÆÃÅµ¡¡§ÄÌ¾ïÈ×¡¦¸ÂÄê¥È¥ì¥«(¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í5¼ï¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
ÉõÆþÆÃÅµ¢¡§±þÊçÃêÁª¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ê¢¨¾ÜºÙ¸åÊó¡Ë
¢¨ÉõÆþÆÃÅµ¡¢¤Ï¡¢½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û½é²ó¸ÂÄêÈ×A (CD¡ÜBlu-ray)¡¡ VIZL-2476¡¿\3,520¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
CD¡§¡ÇúÎö°¦¤·¤Æ¤ë¡¡¢¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡¡£¤Þ¤Á¤¢¤ï¤»
Blu-ray¡§ M!LK ¡Ö11th Anniversary Day¡×
¡¦¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª (at NHK Hall 2025.11.24) ¢¨1Éô
¡¦¥Õ¥ì¡ª¥Õ¥ì¡ª¥ª¥ì¡ª (at NHK Hall 2025.11.24) ¢¨1Éô
¡¦Îø¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë (at NHK Hall 2025.11.24) ¢¨2Éô
¡¦¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó (at NHK Hall 2025.11.24) ¢¨2Éô
ÉõÆþÆÃÅµ¡¡§½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡¦¸ÂÄê¥È¥ì¥«(¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í5¼ï¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
ÉõÆþÆÃÅµ¢¡§±þÊçÃêÁª¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ê¢¨¾ÜºÙ¸åÊó¡Ë
¡û½é²ó¸ÂÄêÈ×B (CD¡ÜBlu-ray)¡¡ VIZL-2477¡¿\3,520¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
CD¡§¡ÇúÎö°¦¤·¤Æ¤ë¡¡¢¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡¡£Love Drive
Blu-ray¡§M!LK ¡Ö¡É¥¢¥ª¥Î¥ª¥È¡ÉÈ¯ÇäµÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡×
¡¦²ÆÌ£¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼ (at Roppongi Hills Arena 2025.07.09)
¡¦wan (at Roppongi Hills Arena 2025.07.09)
¡¦¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó (at Roppongi Hills Arena 2025.07.09)
¡¦¥¢¥ª¥Î¥ª¥È (at Roppongi Hills Arena 2025.07.09)
¡¦¤«¤¹¤«¤Ë¡¢·¯¤À¤Ã¤¿¡£ (at Roppongi Hills Arena 2025.07.09)
ÉõÆþÆÃÅµ¡¡§½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡¦¸ÂÄê¥È¥ì¥«(¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í5¼ï¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
ÉõÆþÆÃÅµ¢¡§±þÊçÃêÁª¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ê¢¨¾ÜºÙ¸åÊó¡Ë
¡ûVICTOR ONLINE STORE¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡ËNCS-10329¡¿\1,650¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
CD¡§¡¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡¡¢ÇúÎö°¦¤·¤Æ¤ë¡¡£¥¯¥ì¥Ã¥·¥§¥ó¥É
ÉõÆþÆÃÅµ¡¡§VICTOR ONLINE STORE¸ÂÄê¥È¥ì¥«(¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í5¼ï¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
ÉõÆþÆÃÅµ¢¡§±þÊçÃêÁª¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ê¢¨¾ÜºÙ¸åÊó¡Ë
¡öVICTOR ONLINE STORE¸ÂÄêÈÎÇä
¢¨ÉõÆþÆÃÅµ¡¢¤Ï¡¢½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û½é²óÀ¸»º¸ÂÄê¡Öº´ÌîÍ¦ÅÍ¡×È×(CD¡ÜBlu-ray)¡¡NZS-1030¡¿\2,750¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
CD¡§¡ ÇúÎö°¦¤·¤Æ¤ë¡¡¢¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª
Blu-ray¡§ÈëÂ¢¼Ì¿¿¤Ç¿¶¤ê¤«¤¨¤ë¡ªÇúÎö2025 -º´ÌîÍ¦ÅÍÊÔ-
ÉõÆþÆÃÅµ¡§¡Öº´ÌîÍ¦ÅÍ¡×È×¸ÂÄê¥È¥ì¥«(º´ÌîÍ¦ÅÍ¥½¥í3¼ï¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
¡öVICTOR ONLINE STORE¸ÂÄêÈÎÇä
¡û½é²óÀ¸»º¸ÂÄê¡Ö±ö粼ÂÀÃÒ¡×È×(CD¡ÜBlu-ray)¡¡NZS-1031¡¿\2,750¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
CD¡§¡ÇúÎö°¦¤·¤Æ¤ë¡¡¢¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª
Blu-ray¡§ÈëÂ¢¼Ì¿¿¤Ç¿¶¤ê¤«¤¨¤ë¡ªÇúÎö2025 -±ö粼ÂÀÃÒÊÔ-
ÉõÆþÆÃÅµ¡§¡Ö±ö粼ÂÀÃÒ¡×È×¸ÂÄê¥È¥ì¥«(±ö粼ÂÀÃÒ¥½¥í3¼ï¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
¡öVICTOR ONLINE STORE¸ÂÄêÈÎÇä
¡û½é²óÀ¸»º¸ÂÄê¡ÖÁ¾Ìî½ØÂÀ¡×È×(CD¡ÜBlu-ray)¡¡NZS-1032¡¿\2,750¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
CD¡§¡ÇúÎö°¦¤·¤Æ¤ë¡¡¢¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª
Blu-ray¡§ÈëÂ¢¼Ì¿¿¤Ç¿¶¤ê¤«¤¨¤ë¡ªÇúÎö2025 -Á¾Ìî½ØÂÀÊÔ-
ÉõÆþÆÃÅµ¡§¡ÖÁ¾Ìî½ØÂÀ¡×È×¸ÂÄê¥È¥ì¥«(Á¾Ìî½ØÂÀ¥½¥í3¼ï¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
¡öVICTOR ONLINE STORE¸ÂÄêÈÎÇä
¡û½é²óÀ¸»º¸ÂÄê¡Ö»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡×È×(CD¡ÜBlu-ray)¡¡NZS-1033¡¿\2,750¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
CD¡§¡ÇúÎö°¦¤·¤Æ¤ë¡¡¢¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª
Blu-ray¡§ÈëÂ¢¼Ì¿¿¤Ç¿¶¤ê¤«¤¨¤ë¡ªÇúÎö2025 -»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯ÊÔ-
ÉõÆþÆÃÅµ¡§¡Ö»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡×È×¸ÂÄê¥È¥ì¥«(»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¥½¥í3¼ï¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
¡öVICTOR ONLINE STORE¸ÂÄêÈÎÇä
¡û½é²óÀ¸»º¸ÂÄê¡ÖµÈÅÄ¿Î¿Í¡×È×(CD¡ÜBlu-ray)¡¡NZS-1034¡¿\2,750¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
CD¡§¡ÇúÎö°¦¤·¤Æ¤ë¡¡¢¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª
Blu-ray¡§ÈëÂ¢¼Ì¿¿¤Ç¿¶¤ê¤«¤¨¤ë¡ªÇúÎö2025 -µÈÅÄ¿Î¿ÍÊÔ-
ÉõÆþÆÃÅµ¡§¡ÖµÈÅÄ¿Î¿Í¡×È×¸ÂÄê¥È¥ì¥«(µÈÅÄ¿Î¿Í¥½¥í3¼ï¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
¡öVICTOR ONLINE STORE¸ÂÄêÈÎÇä
¢§ÆÃÅµ¾ðÊó
¡¦Áá´ü¥»¥Ã¥ÈÍ½ÌóÆÃÅµ
ÂÐ¾Ý¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¡¢M!LK¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÇúÎö°¦¤·¤Æ¤ë / ¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¾¦ÉÊ3·ÁÂÖ¥»¥Ã¥È¤ò¼õÉÕ´ü´ÖÃæ¤Ë¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢¡ØM!LK¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëA5¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ù¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
[ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ]
2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢½é¤ÎÎ¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÇúÎö°¦¤·¤Æ¤ë / ¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×
ÄÌ¾ïÈ× (CD¤Î¤ß) ¡¡¡¡¡§VICL-37799¡¿\1,650¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²ó¸ÂÄêÈ×A (CD¡ÜBlu-ray) ¡§VIZL-2476¡¿\3,520¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²ó¸ÂÄêÈ×B (CD¡ÜBlu-ray) ¡§VIZL-2477¡¿\3,520¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
[¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö]
2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¡¦Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ
ÂÐ¾Ý¥Á¥§¡¼¥óÅ¹ÊÞ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¡¢M!LK¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÇúÎö°¦¤·¤Æ¤ë / ¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤ò¼õÉÕ´ü´ÖÃæ¤Ë¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢¡ØM!LK¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë2L¥Õ¥©¥È¡ÊÁ´3¼ï¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë¡Ù¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
[ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ]
2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢½é¤ÎÎ¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÇúÎö°¦¤·¤Æ¤ë / ¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×
ÄÌ¾ïÈ× (CD¤Î¤ß) ¡¡¡¡¡§VICL-37799¡¿\1,650¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²ó¸ÂÄêÈ×A (CD¡ÜBlu-ray) ¡§VIZL-2476¡¿\3,520¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²ó¸ÂÄêÈ×B (CD¡ÜBlu-ray) ¡§VIZL-2477¡¿\3,520¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
[¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö]
2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¡¦¥Á¥§¡¼¥óÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ
ÂÐ¾Ý¥Á¥§¡¼¥óÅ¹ÊÞ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÇúÎö°¦¤·¤Æ¤ë / ¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤ò¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÎÊý¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤òÀèÃå¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£³ÆÆÃÅµ¤È¤â¤Ë¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¤´Í½Ìó¡¦¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
[ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ]
2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢½é¤ÎÎ¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÇúÎö°¦¤·¤Æ¤ë / ¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×
ÄÌ¾ïÈ× (CD¤Î¤ß) ¡¡¡¡¡§VICL-37799¡¿\1,650¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²ó¸ÂÄêÈ×A (CD¡ÜBlu-ray) ¡§VIZL-2476¡¿\3,520¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²ó¸ÂÄêÈ×B (CD¡ÜBlu-ray) ¡§VIZL-2477¡¿\3,520¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
[ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞÆâÍÆ]
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¡ãº´ÌîÍ¦ÅÍ¥Ç¥¶¥¤¥ó³¨ÊÁ¡ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¡¦TOWER RECORDS Á´¹ñ³ÆÅ¹ / TOWER RECORDS ONLINE¡§¡ã±ö粼ÂÀÃÒ¥Ç¥¶¥¤¥ó³¨ÊÁ¡ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¡ãÁ¾Ìî½ØÂÀ¥Ç¥¶¥¤¥ó³¨ÊÁ¡ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¡¦HMVÁ´¹ñ³ÆÅ¹ / HMV & BOOKS online¡§¡ã»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¥Ç¥¶¥¤¥ó³¨ÊÁ¡ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¡¦VICTOR ONLINE STORE¡§¡ãµÈÅÄ¿Î¿Í¥Ç¥¶¥¤¥ó³¨ÊÁ¡ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¡¦Amazon¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
³Æ¼ïÆÃÅµ¾ÜºÙ¡§https://sd-milk.com/contents/1013042
◾️¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×
ÇÛ¿®¡§https://jvcmusic.lnk.to/Sukisugite_METSU
◾️¡ãM!LK ARENA TOUR 2025-2026¡ÖSMILE POP!¡×¡ä
2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¼¸Ë¡¦¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë
2025Ç¯12·î7Æü¡ÊÆü¡ËÊ¼¸Ë¡¦¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë°¦ÃÎ¡¦Aichi Sky Expo(°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì) ¥Û¡¼¥ëA
2026Ç¯1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¡¦Aichi Sky Expo(°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì) ¥Û¡¼¥ëA
2026Ç¯2·î10Æü¡Ê²Ð¡ËÅìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û
2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡ËÅìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://sd-milk.com/pages/smilepop
