転職エージェント「ピタテン」が転職初心者向けガイドを無料提供―実践的なノウハウを漫画形式で解説
パーソルイノベーションは、同社が展開する転職エージェントサービス「ピタテン」において、転職初心者向けの電子書籍「はじめての転職 完全攻略ガイド2026」を公式LINEアカウントの登録特典として、2月5日より無料提供している。
「はじめての転職 完全攻略ガイド2026」
同ガイドは、初めて転職を検討する人に向けて、転職活動でつまずきやすいポイントを漫画形式で解説。『未経験転職の必勝5ステップ』をはじめ、『履歴書・職務経歴書の書き方』『面接質問これだけ』『内定後に大事なこと』など、実践的なノウハウを紹介している。
スマートフォンで閲覧でき、空き時間にも活用しやすいのが特徴だ。
ガイドは「ピタテン」の公式LINEアカウントに登録後、案内に従ってダウンロードできる。
『ピタテン』公式LINE登録はこちらから
