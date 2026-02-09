フィギュアスケート団体戦

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦が8日（日本時間9日）に行われ、日本は2大会連続で銀メダルを獲得した。ペアのフリーで三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が自己ベストの155.55点をマークして1位だった。キス・アンド・クライではある可愛い珍事が起き、NHK放送席が粋なジョークを飛ばした。

世界歴代3位となる得点が表示されると、場内は騒然。三浦は驚きのあまりキス・アンド・クライで立ち上がると、何かに躓き転んでしまう程だった。

日本人ファンの間で話題になっていたが、海外ファンも爆笑。「めちゃくちゃ可愛い！」「彼女がこけたシーンは衝撃的だった。日本のスケーターを応援しているから、全員が報われてほしい」「私の愛するリク」「リク、ディーバ（女王）がまさかの転倒…」「ディーバ、転ばないで」「得点が出た瞬間、キス・アンド・クライでミウラがひっくり返るの、笑った」などの声がXに書き込まれた。

中継したNHK放送席も注目。ハイライト映像で転びそうになる三浦が流れると、解説を務めた2014年ソチ五輪男子5位の町田樹さんが「転倒ありましたね。これはディダクション1点ですね」と粋なジョーク。実況も「演技ではなかったですが」と笑って反応していた。



（THE ANSWER編集部）