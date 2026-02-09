Visa¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤ÇºÇÂç500±ß´Ô¸µ¡¡2·î10Æü³«»Ï
¡¡¥Ó¥¶¡¦¥ïー¥ë¥É¥ï¥¤¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤ÎVisa¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑÍøÍÑ¤Ë¤è¤ê¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ç¡ª¥¿¥Ã¥Á¤ÇVisa³ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ª¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£´ü´Ö¤Ï2·î10Æü～4·î30Æü¡£
¡¡´ü´ÖÃæ¡¢»öÁ°¤Ë¡ÖVisa³ä¡×¤ØÅÐÏ¿¤·¤¿Visa¥«ー¥É¤ò»È¤¤¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ç1²ó1000±ß°Ê¾å¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢ÃêÁª¤Ç¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡ÖVisa³ä¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£ÅöÁª¶â³Û¤Ï¡¢1Åù¤¬500±ß¡ÊÅöÁª³ÎÎ¨10¡ó¡Ë¡¢2Åù¤¬150±ß¡Ê30¡ó¡Ë¡¢3Åù¤¬100±ß¡Ê60¡ó¡Ë¡£
¡¡»²²Ã¤Ë¤Ï¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤È¥«ー¥ÉÈÖ¹æ¤ÎÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¡£·èºÑ¸å¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¥áー¥ë¤«¤é240»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¡¢ÃêÁª¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÃêÁª¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢1Ëç¤Î¥«ー¥É¤Ë¤Ä¤100²ó¤Þ¤Ç¡£
¡¡Visa¤ÎÂÐÌÌ·èºÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤ÎÉáµÚÎ¨¤Ï¡¢2025Ç¯12·îËö»þÅÀ¤ÇÌó60¡ó¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àè¹Ô¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡ÖÂçºå¥¨¥ê¥¢¿¶¶½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢ÂçºåÉÜÆâ¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑÂÐ±þ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥«ー¥É¿ô¤¬100¡ó°Ê¾åÁý²Ã¤·¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤Î60¡óÁý¤ò¾å²ó¤ëÀ®²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¡£º£²ó¤Î»Üºö¤Ï¡¢¤³¤Î¼ÂÀÓ¤òÁ´¹ñ¤Ø³ÈÂç¤·¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤Î¿»Æ©¤ò¿Þ¤ë¡Ö¥¿¥Ã¥Á·èºÑÁ´¹ñ¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¿ä¿Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÎÂè1ÃÆ¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£