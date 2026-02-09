¡Ö·ºÌ³½ê¤Ë°ìÀ¸ÊÄ¤¸¹þ¤á¤Æ¤ª¤±¡×¤Ï»×¹ÍÄä»ß¡©¡¡½÷»Ò¹âÀ¸¥³¥ó¥¯¥ê»ö·ï¡¢²Ã³²¾¯Ç¯¤Î¡È¤½¤Î¸å¡É¤òÃÎ¤ë°ÕÌ£
¸µ¹æ¤¬¾¼ÏÂ¤«¤éÊ¿À®¤ËÊÑ¤ï¤ë1988Ç¯¤«¤é1989Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢¼óÅÔ·÷ÍÄ½÷Ï¢Â³»¦³²»ö·ï¤ä¥ê¥¯¥ë¡¼¥È»ö·ï¡¢Ï»ËÜÌÚ¥Ç¥£¥¹¥³¡Ö¥È¥¥¡¼¥ê¥¢¡×¤Ç¾ÈÌÀ¤¬Íî²¼¤·¤Æ»à½ý¼Ô¤¬½Ð¤ë»ö¸Î¤Ê¤É¡¢¤¤¤Þ¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ë½ÐÍè»ö¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
1988Ç¯9·î19Æü¤ËÅÇ·ì¤·¤¿¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤¬Ìó4¥«·î¤ÎÆ®ÉÂÀ¸³è¤Î¤Î¤Á¡¢1989Ç¯1·î7Æü¤ËÊø¸æ¤·¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸º¢¡¢À¨»´¤ÊË½¹Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿½÷À¤¬¤¤¤¿¡£ÂÎ©¶è°½À¥¤Î½÷»Ò¹â¹»À¸¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈµÍ¤á»¦¿Í»ö·ï¤ÎÈï³²¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£
Åö»þ¹â¹»3Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿½÷À¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤«¤é¤Îµ¢ÂðÅÓÃæ¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÆÍÁ³½³¤êÅÝ¤µ¤ì¡¢½õ¤±¤ë¤Õ¤ê¤ò¤·¤¿Åö»þ18ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤«¤éÀË½ÎÏ¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ºÇ½é¤Ë½³¤Ã¤¿17ºÐ¾¯Ç¯¤Î¼«Âð¤ËÙÇÃ×¡¦´Æ¶Ø¤µ¤ì¡¢Ãæ¿´Åª¤Ë²Ã³²¤ËµÚ¤ó¤À4¿Í¤È²ÃÃ´¤·¤¿¾¯Ç¯¤é¤«¤é¡¢Ìó40Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÀÅª¡¦ÆùÂÎÅªË½ÎÏ¤ò¼õ¤±Â³¤±¤¿¡£
1989Ç¯1·î4Æü¤ËÂ©Àä¤¨¤¿¤Î¤Á¡¢°äÂÎ¤Ï¥É¥é¥à´Ì¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈµÍ¤á¤Ë¤µ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¼ã½§¤ÎËäÎ©ÃÏ¤Ë°ä´þ¤µ¤ì¤¿¡Ê°äÂÎÈ¯¸«¤ÏÆ±Ç¯3·î¡Ë¡£
»ö·ï¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¸µ¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Ï¡¢½Ð½ê¸å¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£ËÜÅö¤ËÈ¿¾Ê¤·¡¢¡ÖìÞºá¤ÎÆü¡¹¡×¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£HBCËÌ³¤Æ»ÊüÁ÷¤Î»³ùõÍµ»ø¤µ¤ó¤Ï¡¢½à¼çÈÈ³Ê¤Î¾¯Ç¯B¤¬½Ð½ê¤·¤¿1Ç¯¸å¤Î2000Ç¯¤´¤í¤«¤é²Ã³²¼Ô¤ËÀÜ¿¨¤·¡¢¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼çÈÈ³Ê4¿Í¤Î¤¦¤Á3¿Í¤¬ºÆÈÈ¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¡¢2¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢»ö·ï¤ò²ù¤¤¤Ê¤¬¤é²ÈÄí¤ò»ý¤Ã¤¿¼Ô¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤À¤Ã¤¿¡£º£Ç¯1·î¡¢Èà¤é¤Î¡Ö¤½¤Î¸å¡×¤òÉÁ¤¤¤¿Ãø½ñ¡Ø½þ¤¤¡Ù¤ò¾å°´¤·¤¿»³ùõ¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ËÑ½çÍü¡Ë
¡ü½èÈ³´¶¾ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²Ã³²¼Ô¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿
¨¡¨¡»³ùõ¤µ¤ó¤Ï1971Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢»ö·ïÅö»þ¤ÏÈï³²¼Ô¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£»ö·ï¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¡¢²¿¤ò´¶¤¸¤¿¤«³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¼Â¤Ï¡¢ÊóÆ»¤ò¸«¤¿Åö»þ¤Îµ²±¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¸å¤«¤éÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æ±¤¤Ç¯¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Èï³²¼Ô¤Î°õ¾Ý¤À¤±¤Ï¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ò¤É¤¤»ö·ï¤À¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¡¢¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ë¤º¤Ã¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡»³ùõ¤µ¤ó¤ÏÂç³ØÂ´¶È¸å¤ËÈÖÁÈÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ò»£¤êÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î»ö·ï¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Èï³²¼Ô¤Î¼ÂÌ¾¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼èºà¤ò»Ï¤á¤¿2000Ç¯¤´¤í¤Ï¡¢À¾Å´¥Ð¥¹¥¸¥ã¥Ã¥¯»ö·ï¤ä¡¢17ºÐ¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸¤¬¡Ö¿Í¤ò»¦¤·¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼çÉØ¤ò»É»¦¤¹¤ë»ö·ï¤Ê¤É¡¢¾¯Ç¯»ö·ï¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤Ê¤¼¾¯Ç¯ÈÈºá¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¼èºà¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¿¿µ¶ÉÔÌÀ¤Î²Ã³²¼Ô¾ðÊó¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÆ±Î½¤«¤é¶µ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¤Î¸½¾ì¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Ç¸À¤¦¥¿¥¤¥Ñ¤ä¥³¥¹¥Ñ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ºÄ©Àï¤Ç¤¤ëÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ì¤Û¤ÉÂçÊÑ¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Èà¤é¤¬²¿¤ò¤·¤Æ¡¢¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö²Ã³²¼Ô¤ÏÈ¿¾Ê¤â¤Ê¤¯¤Î¤¦¤Î¤¦¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈóÆñ¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»³ùõ¤µ¤ó¼«¿È¤Ë½èÈ³´¶¾ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¤½¤¦¤·¤¿´¶¾ð¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¡¢²¿¤Ç¤â¸«¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤â¡Ö¶â´òÏ·»ö·ï¡×¤Î¶â´òÏ·¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ä¡¢¼«¸Ê·¼È¯ÃÄÂÎ¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×ÂåÉ½¡¢Îî´¶¾¦Ë¡¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿½¡¶µÃÄÂÎ¤Î¡ÖË¡¤Î²Ú»°Ë¡¹Ô¡×¤Ê¤É¡¢À¤´Ö¤«¤é¶¯¤¤ÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤ëÁê¼ê¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÍÀ¼¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¼ÂÁü¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¡¢²Ã³²¼Ô¤òµö¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤è¤ê¤â¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¾¯Ç¯·ºÌ³½ê¤Ç¤ÎÆü¡¹¤Ï¡¢¹¹À¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿
¨¡¨¡ºÇ½é¤ËÀÜ¿¨¤·¤¿¤Î¤Ï¼çÈÈ³Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀË½ÎÏ¤Ë²ÃÃ´¤·¤Æ¾¯Ç¯±¡Á÷Ã×¤È¤Ê¤Ã¤¿¸µ¾¯Ç¯F¤Ç¤·¤¿¡£·ëº§¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤â¤¤¤ëÈà¤È¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤«¡£
F¤Ï·úÀß´Ø·¸¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤«¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤¤¤«¤Ä¤¤°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈÈó¾ï¤Ë¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤¬»ö·ï¤òÃÎ¤ëµ¼Ô¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤«¡¢ñÁÀå¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£Ë¡Åª¤Ê½èÊ¬¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢²ÈÄí¤ò»ý¤ÄÈà¤ò¼èºà¤¹¤ë¤³¤È¤Ëíõ½ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖºÊ¤ÎÆ±°Õ¤òÆÀ¤¿¤Î¤ÇÏÃ¤ò¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡F¤Ï¶¯´¯ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»à¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ëË½ÎÏ¤Ë¤Ï´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¾¯Ç¯±¡¤ËÁ÷Ã×¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤Î¶µ°é¤Ï¡¢F¤ÎÈ¿¾Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡£·ºÈ³¤ò²Ê¤¹·ºÌ³½ê¤È¡¢²þÁ±¹¹À¸¤È¼Ò²ñÉüµ¢¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¾¯Ç¯±¡¤Ç¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤âÌò³ä¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÍÌÀ¹â¸¶ÎÀ¤ÏÅ´³Ê»Ò¤¬¤Ê¤¯¡¢Èï³²¼Ô¤È²Ã³²¼ÔÁÐÊý¤ÎÎ©¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼ê»æ¤ò½ñ¤¯¡Ö¥í¡¼¥ë¥ì¥¿¥ê¥ó¥°¡×¤Ê¤É¡¢ÆÈ¼«¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤âÂ¿¤¤»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
F¤ÏÈ¾Ç¯¤Ç²¾Âà±¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤·¤«¤Ë¶§°¤Ê»ö·ï¤Ë²ÃÃ´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿´¤Þ¤Ç¤ÏÇË²õ¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÍÌÀ¹â¸¶ÎÀ¤Î¶µ°é¤¬¡¢¸ú²ÌÅª¤ËºîÍÑ¤·¤¿ÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡F¤Ï´ØÍ¿¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤¬Èæ³ÓÅªÇö¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÀË½ÎÏ¤Ë²ÃÃ´¤·¡¢Èï³²¼Ô¤¬Æ¨¤²¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÉô²°¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¤ë¤³¤È¤â¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¾å²¼´Ø·¸¤Î¶¯¤¤ÉÔÎÉÃç´Ö¤Î¶¦Æ±ÂÎ¤Ë¤Ï¡¢µÕ¤é¤¨¤Ê¤¤Æ±Ä´°µÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤Ï¸½ºß¤Ï¹¹À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼çÈÈ³Ê¤Î4¿Í¤Î¤¦¤Á3¿Í¤Ï¡¢¾¯Ç¯·ºÌ³½ê¤ò½Ð½ê¸å¤ËºÆ¤Ó·º»ö»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¡¢²¿¤ò»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤éºÆÈÈ¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¹¤®¤ëÀâÌÀ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤¬Èï³²¼Ô¤ä°äÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ì¤Û¤É¤¤¤¿¤¿¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤âÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤â¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÅÜ¤ê¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡·ºÌ³½ê¤Ç¤ÎÉþÌòºî¶È¤Ï¡¢¼çÈÈ³Ê¤Î¹¹À¸¤Ë´óÍ¿¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ£¿ô¤Î·ºÌ³½ê¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼õ·º¼Ô¤¬¼«¤é¤Î»ö·ï¤È¿¼¤¯¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤äµ¡²ñ¤¬½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤È¤Ï´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¼ê½õ¤±¤¹¤ëÂÎÀ©¤âË³¤·¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î·ºÌ³½ê¤Ç¤Ï¡¢¾¯¿ô¤Î·ºÌ³´±¤¬Â¿¤¯¤Î¼õ·º¼Ô¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¸·³Ê¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Ç¹ÔÆ°¤òÀ©¸Â¤·¡¢»ä¸ì¤âµö¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°ãÈ¿¤¹¤ì¤ÐÄ¨È³Ë¼¤Ë¼ýÍÆ¤µ¤ì¡¢·ë²ÌÅª¤Ë·º´ü¤¬±ä¤Ó¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¼õ·º¼Ô¤ÏÆâÌÌ¤È¸þ¤¹ç¤¦Í¾Íµ¤â¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é·ºÌ³ºî¶È¤Ë½¾»ö¤·¡¢·º´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ½Ð½ê¤¹¤ë¡£
²¾½Ð½ê¼Ô¤Ë¤Ï°ìÄê¤ÎÀ¸³è»Ù±ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ëþ´ü½Ð½ê¼Ô¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾¯Ç¯»ö·ï¤Î¾ì¹ç¡¢»ö·ï¤Î»þÅÀ¤Ç²ÈÂ²´Ø·¸¤¬Êø²õ¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¯¡¢¤½¤ì¤¬½¤Éü¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¼Ò²ñ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢·ë¶É¤Ï¸µ¤ÎÌÚ°¤Ìï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢¸µ¾¯Ç¯B¤ÏÊì¿Æ¤È¤Î´Ø·¸¤ËÌäÂê¤òÊú¤¨¡¢½Ð½ê¸å¤â¤½¤Î¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡ü¤è¤êÁ±¤¯À¸¤¤è¤¦¤È°Àï¶ìÆ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÄË¤ß¤òÏÂ¤é¤²¤ë
¨¡¨¡4¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¼çÈÈ¤ÎA¤ò½ü¤¯3¿Í¤È¤ÏÄ¾ÀÜ²ñ¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â½à¼çÈÈ³Ê¤ÎB¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½Ð½ê¸å¤Î2004Ç¯¤ËÃÎ¿Í¤ò´Æ¶Ø¡¦Ë½¹Ô¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇºÆ¤ÓÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Êì¿Æ¤äµÁ·»¤Ë¤âÀÜ¿¨¤·¡¢¤½¤Î¿ÍÊªÁü¤òÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Èà¤ÈÄ¾ÀÜ²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2004Ç¯¤ËºÆÈÈ¤ÇÅìµþ¹´ÃÖ½ê¤Ë¸ûÎ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Î°ìÅÙ¤¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¶¯¤¤àÊµ¿¿´¤òÊú¤¡¢¿Í¤òÍÆ°×¤Ë¿®ÍÑ¤·¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Ä¹´ü´Ö¤Î¹öÃæÀ¸³è¤Ë¤è¤ë¹´¶ØÈ¿±þ¤äÌÑÁÛÅª·¹¸þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤È¤Î´Ø·¸¡¢Ë½ÎÏÃÄ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½Å²Ù¤ËÂÑ¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Ëö¤Î»à¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Èà¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÀÕÇ¤¤ÏÈà¼«¿È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë»ê¤ëÆ»¶Ú¤Î°ìÉô¤Ë¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤ä¼þ°Ï¤ÎÂç¿Í¤¿¤Á¤Î´Ø¤ï¤ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ö·ïÁ°¤«¤é¡¢ÀàÅð¤ä½÷À¤ÎÙÇÃ×¡¢¶¯´¯¤Ê¤É¤Î¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ë½ÎÏ¤¬¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¼þ°Ï¤ÎÂç¿Í¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¸«¤Æ³Ø¤Ó¡¢´¶³Ð¤¬Ëãáã¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¨¡¨¡B¤¬2022Ç¯¤Ë¸ÉÆÈ»à¤·¤¿¤³¤È¤ò2025Ç¯1·î¤ËÊó¤¸¤¿ºÝ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï»à¤òÅé¤àÀ¼¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢²Ã³²¼Ô¤¬Æü¾ïÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö²Ã³²¼Ô¤Î»à¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢²¿¤Î°Ö¤á¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Èà¤Î¿ÍÀ¸¤òÅÁ¤¨¤ë°ÕµÁ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¼èºà¤È¤Ï¡¢¿Í¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Ë¿¼¤¯Æ§¤ß¹þ¤à¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÊó¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤ëÌäÂê¤ò¼Ò²ñ¤È¶¦Í¤·¡¢¤è¤êÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ø¿Ê¤à¤¿¤á¤ÎºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£²Ã³²¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Öµö¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Ä¤Î¤Ï¡¢¼«Á³¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¡Ö»à¤ó¤ÇÅöÁ³¡×¡Ö°ìÀ¸·ºÌ³½ê¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¡×¤È»×¹ÍÄä»ß¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ïµ¿Ìä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»à·ºÈ½·è¤äÌµ´üÄ¨Ìò¤Ç¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢°ìÀ¸·ºÌ³½ê¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤Æ¤ª¤¯¤Î¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¡¢²Ã³²¼Ô¤Ï¤¤¤º¤ì¼Ò²ñ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤È¤ºÆ¤Óºá¤òÈÈ¤»¤Ð¡¢ºÇ¤â¿¼¤¯½ý¤Ä¤¯¤Î¤Ï¡¢Á°¤Î»ö·ï¤ÎÈï³²¼Ô¤ä°äÂ²¤Ç¤¹¡£¼èºà¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ºá¤òÈÈ¤·¤¿¿Í¤¬¤è¤êÁ±¤¯À¸¤¤è¤¦¤È°Àï¶ìÆ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÄË¤ß¤òÏÂ¤é¤²¤ë°ì°ø¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤ÈÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢·º´ü¤ò½ª¤¨¤¿¿Í¤¬¡¢¤¤¤Ä¼«Ê¬¤ÎÎÙ¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤È¤¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯È¿¾Ê¤â¹¹À¸¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬ÎÙ¤ËÍè¤ë¤Î¤È¡¢¹¹À¸¤·¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤¬Íè¤ë¤Î¤È¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤¦¤·¤¿Ìä¤¤¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÃ¯¤«¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤âÇÓ½ü¤µ¤ì¤ë
¨¡¨¡¤¢¤Þ¤ê¤Ë»ÄµÔ¤ÊË½¹ÔÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¾¯Ç¯¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¸·È³¤Ë½è¤¹¤Ù¤¤À¡¢¿Æ¤¬ÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¼«¸ÊÀÕÇ¤ÏÀ¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¤Ï¡¢»à·º¼¹¹Ô¤Î¿×Â®²½¤äÌµ´üÄ¨Ìò¤Î½ª¿È²½¤òµá¤á¤ëÀ¼¤Ê¤É¡¢½èÈ³´¶¾ð¤¬°ìÃÊ¤È¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«¸ÊÀÕÇ¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¹¤¯»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2004Ç¯¤Î¥¤¥é¥¯Ë®¿Í¿Í¼Á»ö·ï¤Ç¡¢À¯¼£²È¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬°ì¤Ä¤Î·Àµ¡¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì°Ê¹ß¡¢¼þ°Ï¤È°Û¤Ê¤ë¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¼ºÇÔ¤·¤¿¿Í¤òÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ëÉ÷Ä¬¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂ¾¿Í¤ËÌÂÏÇ¤«¤±¤ë¤Ê¡×¤È¤è¤¯¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÂÏÇ¤ò°ìÀÚ¤«¤±¤º¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¹Ôµ·¤è¤¯¿¶¤ëÉñ¤¨¤ë¿Í¤À¤±¤¬¸¢Íø¤ò¹Ô»È¤Ç¤¡¢¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¿Í¤ÏÇÓ½ü¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢»ÔÌ±¼Ò²ñ¤È¤·¤Æ·òÁ´¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ã¯¤«¤òÇÓ½ü¤¹¤ëÏÀÍý¤Ï¡¢ÆÍ¤µÍ¤á¤ì¤ÐºÇ½ªÅª¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤¬ÇÓ½ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¶²ÉÝ¤Ë¶±¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶¦´¶¤·¤Ë¤¯¤¤¿Í¤È¤â¶¦¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤ë´²ÍÆ¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡¢Ã¯¤â¤¬À¸¤¤ä¤¹¤¤¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²Ã³²¼Ô¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤Ç°é¤Á¡¢¤Ê¤¼»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¤«¡¢²¿¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡»ö·ï¤«¤é40Ç¯¶á¤¯·Ð¤Á¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤Âå¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎËÜ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
»ö·ï¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤ä¡¢²Ã³²¼Ô¤Î¹¹À¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¿¤¤¿Í¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤³¤ó¤ÊÌî½Ã¤Î¤è¤¦¤ÊÏ¢Ãæ¡×¤ÈÃÇºá¤·¤Æ²Ã³²¼Ô¤Î¿ÍÀ¸¤òÃÎ¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤â¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»¦¿Í»ö·ï¤Î²Ã³²¼Ô¤ÈÀÜ¤¹¤ëµ¡²ñ¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤é¤ÎÀ¸¤Êý¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÈÈºá¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë²¿¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Èà¤é¤òÍÊ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎËÜ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö²ÈÄí´Ä¶¤¬°¤«¤Ã¤¿¤«¤éÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£ÈÈºáÈï³²¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¶ºÀµ¶µ°é¤ËÎÏ¤òÃí¤°¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤³¤ì°Ê¾åÈá¤·¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤ë¿Í¤òÀ¸¤Þ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÆÈÈ¤ò¤µ¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Èï³²¼Ô¤ä²Ã³²¼Ô¤ÎÁÐÊý¤ò¼èºà¤·¡¢»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Ä´ººÊóÆ»¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬¡Ö¤è¤êÁ±¤¯À¸¤¤ë¡×¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û»³ùõÍµ»ø¡¿¤ä¤Þ¤¶¤¡¦¤æ¤¦¤¸
1971Ç¯ËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢Åìµþ¤ÎÀ©ºî²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡ÖÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÈÈºáÈï³²¼Ô¤ä»à·ºÀ©ÅÙ¤Ê¤É¤ò¼èºà¤·¤¿¡£2006Ç¯HBCËÌ³¤Æ»ÊüÁ÷¤ËÃæÅÓÆþ¼Ò¡£·Ù»¡¡¦À¯¼£¥¥ã¥Ã¥×¡¢Åý³çÊÔ½¸Ä¹¡¢ÊóÆ»Éô¥Ç¥¹¥¯¤òÌ³¤á¤¿¡£2026Ç¯1·î¤Ë¡Ø½þ¤¤¡¡°½À¥½÷»Ò¹â¹»À¸¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈµÍ¤á»¦¿Í»ö·ï¡¡6¿Í¤Î²Ã³²¾¯Ç¯¤òÄÉ¤Ã¤Æ¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¤ò¾å°´¤·¤¿¡£