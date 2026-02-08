この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「コツは食べるまで待つこと」12人産んだ助産師が断言、離乳食が進まない本当の理由

12人の出産経験を持つ助産師HISAKO氏が自身のYouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」で、「離乳食をはじめる時期 誤解がいっーぱい！」と題した動画を公開。「生後6ヶ月の赤ちゃんが離乳食を食べない」という母親の悩みに対し、無理強いしないことの重要性を解説した。



HISAKOさんはまず、離乳食の開始時期に関する考え方がここ10年で大きく変わったと指摘する。かつてはアレルギー予防のため、タンパク質の摂取を遅らせることが推奨されていたが、現在は「早くスタートしても遅くスタートしてもアレルギーの発症率は変わらない」ことが分かってきたという。むしろ、湿疹など肌のバリア機能が弱い赤ちゃんこそ、肌の主成分であるタンパク質を積極的に摂り、肌を強くすることがアレルギーリスクの軽減に繋がると説明した。



その上でHISAKOさんは、「食べへん子は食べへんわ！」と、赤ちゃんの意思を尊重することの重要性を強調。生後6ヶ月頃はまだ歯が生え揃っておらず、母乳やミルクを「飲む」動作が中心であるため、固形物を「噛む」準備ができていない子も多いと語る。教科書通りに進まないことに焦る必要はなく、あくまでミルクや母乳が栄養の中心であると述べた。



動画の核心は、「離乳食」という言葉の捉え方にある。HISAKOさんによると、世界的な標準は母乳やミルクに栄養を「補う」という意味の「補完食」であり、ミルクを「離れる」ことを意味する「離乳食」という言葉自体が誤解を生んでいる可能性があるという。食事の中心はあくまで母乳やミルクであり、食べることで栄養を補うという位置づけだと解説した。



最後に、離乳食を食べさせるコツについて問われたHISAKOさんは「ない！」と断言。唯一のコツは「食べるまで待つ」ことだと結論付けた。赤ちゃんが食べたがらないのは、まだその時期ではないというサインであり、無理に進めるのではなく、赤ちゃんのペースに合わせることが何より大切だと締めくくった。