アーセナルvsサンダーランド スタメン発表
[2.7 プレミアリーグ第25節](エミレーツ スタジアム)
※24:00開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン・ティンバー
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 29 カイ・ハバーツ
MF 36 マルティン・スビメンディ
MF 41 デクラン・ライス
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 20 ノニ・マドゥエケ
控え
GK 13 ケパ・アリサバラガ
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 5 ピエロ・インカピエ
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 16 クリスティアン・ノアゴール
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 14 ビクトル・ギェケレシュ
監督
ミケル・アルテタ
[サンダーランド]
先発
GK 22 ロビン・ルーフス
DF 5 ダニエル・バラード
DF 15 オマル・アルデレーテ
DF 17 ヘイニウド・マンダーバ
DF 20 ノルディ・ムキエレ
MF 7 ケムズダイン・タルビ
MF 19 アビブ・ディアラ
MF 27 ノア・サディキ
MF 28 エンゾ・ル・フェー
MF 32 トレイ・ヒューム
FW 9 ブライアン・ブロビー
控え
GK 31 M. Ellborg
DF 3 デニス・サーキン
DF 6 ルチャレル・ヘールトライダ
MF 11 クリス・リグ
MF 13 ルーク・オニエン
FW 10 N. Angulo
FW 12 エリエゼル・マイエンダ
FW 14 ロメイン・ムンドレ
FW 18 ウィルソン・イシドル
監督
レジス・ルブリ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります