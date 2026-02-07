[2.7 プレミアリーグ第25節](エミレーツ スタジアム)

※24:00開始

<出場メンバー>

[アーセナル]

先発

GK 1 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

DF 12 ユリエン・ティンバー

DF 33 リッカルド・カラフィオーリ

MF 29 カイ・ハバーツ

MF 36 マルティン・スビメンディ

MF 41 デクラン・ライス

FW 9 ガブリエル・ジェズス

FW 19 レアンドロ・トロサール

FW 20 ノニ・マドゥエケ

控え

GK 13 ケパ・アリサバラガ

DF 3 クリスティアン・モスケラ

DF 4 ベン・ホワイト

DF 5 ピエロ・インカピエ

DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー

MF 10 エベレチ・エゼ

MF 16 クリスティアン・ノアゴール

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

FW 14 ビクトル・ギェケレシュ

監督

ミケル・アルテタ

[サンダーランド]

先発

GK 22 ロビン・ルーフス

DF 5 ダニエル・バラード

DF 15 オマル・アルデレーテ

DF 17 ヘイニウド・マンダーバ

DF 20 ノルディ・ムキエレ

MF 7 ケムズダイン・タルビ

MF 19 アビブ・ディアラ

MF 27 ノア・サディキ

MF 28 エンゾ・ル・フェー

MF 32 トレイ・ヒューム

FW 9 ブライアン・ブロビー

控え

GK 31 M. Ellborg

DF 3 デニス・サーキン

DF 6 ルチャレル・ヘールトライダ

MF 11 クリス・リグ

MF 13 ルーク・オニエン

FW 10 N. Angulo

FW 12 エリエゼル・マイエンダ

FW 14 ロメイン・ムンドレ

FW 18 ウィルソン・イシドル

監督

レジス・ルブリ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります