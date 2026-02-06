2月6日は海苔の日！主食から副菜まで、毎日使える「海苔」の活用レシピ

2月6日は「海苔の日」。ごはんにのせるだけののり弁から、パスタ、ナムル、サラダまで、海苔は毎日のごはんに気軽に使える万能食材です。今回は、手間をかけずに作れて、ちゃんとおいしい海苔レシピを集めました。いつもの食卓に、もっと海苔を取り入れてみませんか。

海苔が広げる、毎日のごはんの楽しみ方

海苔は、おにぎりや巻き物、和え物など、気づけば毎日のように登場しますよね。そんな「海苔」に感謝する日として、1966年（昭和41年）に2月6日が「海苔の日」と定められました。





いつものごはんにさっと添えるだけで、香りやうまみがぐっとアップ。「海苔の日」に楽しみたい、定番からアレンジまでアイデアレシピをピックアップしました！フライパンひとつで完成「海苔クリームパスタ」

今日はあまり手をかけたくない、でもちゃんとおいしいものが食べたい。

そんな日に覚えておくと助かるのが、この海苔クリームパスタです。



パスタを茹で始めたら、フライパンにソースの材料を入れて弱火にかけるだけ。

板海苔は刻まなくても、火にかけるうちに自然と溶けていきます。バターと塩昆布のうまみに生クリームが合わさって、味付けに悩むこともありません。



茹で上がったパスタと和えれば、手間はかけていないのに満足感ある一品に。



※海苔の種類によって溶けやすさが違うので、パッケージに「初摘みまたは一番摘み」と書いてあるものでお試しください。

海苔の魅力を素直に味わえるのが、やっぱりのり弁。

白いごはんにおかか、醤油を少し垂らして、その上に海苔をのせる。たったこれだけなのに、なぜか無性に食べたくなる安心感があります。



忙しい日の昼ごはんや、やる気の出ない日の夜ごはんに、どんぶり感覚でさっと用意するだけでも十分おいしい。手をかけられない日ほど、こういうシンプルな一杯がしみるものです。

のり弁｜Instagram（＠y2403o）爆速おにぎり

海苔といえば、やっぱり忘れちゃいけないのが「おにぎり」です！

忙しい毎日でも、きちんと食べたい。そんなときに頼りになり、小腹が空いたときにもおすすめです。



今回ご紹介するのは、ふんわりおいしいのに、驚くほど手早く作れるおにぎりの作り方。

特別な道具や難しい工程はなく、ラップに乗せてパタッと折りたたむだけなので、忙しい朝や小腹が空いたときにも◎。



ごはんをしっかり食べることで、自然とエネルギーがチャージされ、毎日のリズムも整いやすくなりますよ。

爆速おにぎりの作り方｜Instagram（@mami_omusubi）さっと作れる「白菜と海苔のナムル」

もう一品ほしいけれど、手間はかけたくない。

そんなときに頼りになるのが、白菜と海苔のナムルです。



白菜は切って塩もみし、しっかり水気をしぼるのがポイント。

あとは調味料を混ぜて和え、最後に焼き海苔をちぎって加えるだけ。工程はシンプルなのに、味はしっかりやみつきです。



ごま油のコクに、にんにくとコチュジャンのピリ辛。そこへ海苔の香りが加わることで、白菜だけとは思えない満足感に仕上がります。

白菜と海苔のナムル｜Instagram（＠y_bomcafe）海苔が決め手の「チョレギサラダ」

チョレギサラダのおいしさは、レタスの下ごしらえでほぼ決まります。

ポイントは、ちぎったレタスに塩と砂糖をまぶしてから、しっかり水気を絞ること。こうすることで、ジャキッとした食感になり、味もぐっと入りやすくなります。



調味料を混ぜたら、レタスと細切りのにんじん、ちぎった韓国のりを和えるだけ。

ごま油のコクと鶏ガラのうまみに、海苔の香りが重なって、野菜だけとは思えない満足感に仕上がります。



焼き肉の日の付け合わせにはもちろん、作り置きしておくと平日のあと一品にも便利。冷蔵庫にレタスと海苔があったら、まず作りたくなる定番サラダです。

チョレギサラダ｜Instagram（＠kiwa_meshi）

いつものごはんを、ぐんとおいしくしてくれる海苔

ごはんにのせても、パスタに絡めても、野菜と和えても。

海苔は、使い方を少し変えるだけで、料理の表情をがらりと変えてくれる食材です。



特別な準備はいらず、冷蔵庫や戸棚にあるもので楽しめるのも魅力。

2月6日の「海苔の日」は、いつもより少しだけ海苔を主役にして、献立を考えてみてはいかがでしょうか。



どんな料理にもそっと寄り添いながら、香りとうまみを足してくれる。

そんな頼もしさが、海苔のいちばんの魅力かもしれません。