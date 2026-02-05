なにわ男子・道枝駿佑がリフレッシュして脱皮!?新TVCM『ハイチュウ じゃないチュウ』篇が放送決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

なにわ男子が出演する“ハイチュウ”の新TVCM『ハイチュウ じゃないチュウ』篇（15秒）が、2月17日から全国で放送されることが決定した。

■WEB CMでは、“高速ペン回し浮遊”や“脱皮”なども披露！

2020年からハイチュウのイメージキャラクターを務めているなにわ男子。同じく2月17日からは、WEB CM『すッパイチュウ』篇、『ハイチュウプレミアム』篇、『ハイチュウミニ』篇が、森永製菓公式YouTubeアカウントおよびハイチュウ公式サイトで公開される。

本TVCMは“すッパイチュウ”や“ハイチュウプレミアム”、そして“ハイチュウミニ”など、“定番商品じゃない方のハイチュウ”を「じゃないチュウ」と定義し、リフレッシュしたいときは“カリじゅわ食感”、リラックスしたいときは“超もちもち食感”、集中したいときは“パリッとハード食感”など、キャラクター化した「じゃないチュウ」たちが、様々な食感を通じてなにわ男子の気分を変えていくストーリー。

普段は目立ちにくい「じゃないチュウ」たちだが、日常の様々なシーンに寄り添い、食べる人の気分を切り替えてくれるという魅力をクローズアップし、会社員や若者、高校生に扮するなにわ男子を盛り上げる存在として描いている。

なにわ男子の7人は「じゃないチュウ」を食べた瞬間、口に広がる食感を受け止めながら全身でリアクション。噛んだ瞬間の驚きや思わず体が反応してしまう感覚など、感情を動かすほどの力を持った「じゃないチュウ」の食感を繊細かつ丁寧に表現している。

一方、同じコンセプトで制作したWEB CMにおいては、ペン回しが加速しすぎて体が浮き上がってしまう他、全身が“脱皮”するなど非日常的な演出も盛り込まれており、ユーモラスな演技に全力で臨むなにわ男子の表情、そして「じゃないチュウ」キャラクターのプレミアムくん、すッパイチュウくん、ミニくんとの息がぴったり合ったアクションにも注目だ。

■CM撮影エピソード

最初の撮影に臨んだのは、会社員を演じることになった高橋恭平、長尾謙杜、大橋和也。“ハイチュウプレミアム”を食べてリラックスする様子を演じてほしいとオーダーを受け、早速セリフとリアクションの練習をスタートさせた。

1回目のリハーサルから完璧な演技を披露するなど好調なスタートを切った3人だったが、大橋がさらに元気いっぱいで演じたところ、監督から「ちょっと笑顔すぎます（笑）」と指摘が入り、大橋も「すみません。リラックスしすぎました」と苦笑い。撮影現場は大きな笑いに包まれたが、本当にリラックスできたためか、その後はスムーズにOKテイクを獲得していた。

道枝駿佑と藤原丈一郎は、“カリじゅわ食感”の“すッパイチュウ”を食べてリフレッシュする若者の役を担当。ベンチに腰かけたふたりは「カリじゅわ」をキーワードにした即興の替え歌を口ずさむなど、和やかな空気の中で撮影を楽しんでいた。

しかし、WEB CM用の演出でリフレッシュした道枝が“ひと皮むける”というユニークなシーンの撮影が始まると、表情は一変。「“脱皮”入りま～す！」というスタッフの声とともに現れたのは、道枝が脱皮した（という設定の）半透明の“抜け殻”。あまりにもシュールすぎる造形に大ウケの道枝＆藤原だったが、道枝は「ダ～～！」や「ズバーン！」など、大胆にリフレッシュした演技を披露し、周囲を盛り上げていた。

西畑大吾と大西流星が演じたのは、図書室で勉強する高校生。学ランを着るのは中学校以来と話す西畑だが、メンバーから「似合う！」と声をかけられ、まんざらでもない表情で撮影を開始した。大西は“ハイチュウミニ”の食感を「ハード！」と表現する場面で、ネイティブな発音にも挑戦。照れくささから思わず笑ってしまう場面も見られたが、西畑や監督の応援を受けながら見事に演じ切った。

このあと、西畑は集中力が高まりすぎてペン回しで宙に浮いてしまうというアクションにも挑戦。当初は奇抜な演出に苦笑いしていたが、実際に宙に浮くシーンの撮影が始まると“ハイチュウミニ”を食べたかのような集中力を発揮して撮影に臨んでいた。

全員揃っての撮影では“ハイチュウプレミアム”“すッパイチュウ”“ハイチュウミニ”など、それぞれのパートに分かれてのシーンとは異なる一体感を披露していたなにわ男子。仲の良さが伝わるワチャワチャとした雰囲気から一転、瞬時に列を整えてキメ顔を見せるなど、メリハリを利かせた演技で周囲を圧倒する。

本TVCMでは、なにわ男子の自然な日常感を大切にするため、細かな所作や間の取り方に至るまで現場で微調整を追求。また、「じゃないチュウ」が単なる脇役ではなくストーリー全体の“気分スイッチ”を担う重要な存在であることをアピールするため、出演するなにわ男子と制作スタッフがガッチリと手を組み、妥協のない映像作品を作り上げることができた。

