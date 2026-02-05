【Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5】 2月5日23時～ 配信開始

配信番組「Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5」にて、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用「スーパーボンバーマン コレクション」が発表された。本日2月5日よりニンテンドーeショップにて配信開始。

初代「スーパーボンバーマン」から集大成となる「スーパーボンバーマン5」までの5タイトルとファミコン版「ボンバーマン」、「ボンバーマンII」を収録したコレクションが発売決定。新たにボスラッシュモードを収録しているほか、おすそわけ通信に対応している。

なお、Nintendo Switch 2 Editionも同時発売となっている。

