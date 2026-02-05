ご近所さんととっても仲良しだというコッカプーさん。おじいちゃんのお家に遊びに行って…ずっと見ていたくなる微笑ましいやり取りが話題になっています。

尊すぎるその光景は記事執筆時点で55万回を超えて表示されており、2.8万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：『近所のおじいちゃんの家』に遊びに行った犬→ずっと見ていたくなる『尊いやり取り』】

近所のおじいちゃん家に遊びに行った犬

Xアカウント『@kamamama24』に投稿されたのは、5歳のコッカプー「かまぼこ」ちゃんのお姿。この日も、大好きなご近所の「たまきさん」と一緒に過ごされていたのだといいます。

たまきさんにおやつを貰うため、上手に『おて』を披露していたのだそう。

ずっと見ていたくなる『微笑ましい光景』に反響

たまきさんが握手をするかのように手を優しく握ってみると、スッと手を引いて『フンッ…』と鼻を鳴らしておやつを催促したというかまぼこちゃん。

しかし、手を再度差し出されるとまたまた華麗なおてを披露し、『あご』のリクエストにも応えてみせたのだそう。思わず、『可愛いねぇ』と飼い主さんへ笑顔を向けたというたまきさん。

かまぼこちゃんを見つめるたまきさんの眼差しはあまりにも温かいもので、とても穏やかな時間が流れていたそう。

飼い主さんとたまきさんの笑い声、懸命に芸を披露するかまぼこちゃん。ずっと見ていたくなる微笑ましいその光景は多くの人々をほっこり和ませ、笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「どっちも可愛い」「あごの出し方最高」「繰り返し見ちゃいました」「可愛すぎる」「仲良しですね」「癒やされました」など多くの絶賛コメントが寄せられています。

ご近所のおじいちゃんと大の仲良し♡

かまぼこくんは、犬友さんの紹介で出会ったご近所の『たまきさん』のことが大好きなのだそう。お家に遊びに行ったり、一緒にカフェへ出かけたり…その関係性はとっても素敵なもの。

まるで孫のようにかまぼこくんのことを可愛がってくれるたまきさん、飼い主さんに溺愛されながら幸せに暮らすかまぼこくんの日常は日々多くの人々に癒しを届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@kamamama24」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。