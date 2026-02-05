【PayPayカード改悪まとめ】6月2日から！他社チャージでポイント付与対象外に、未設定ペナルティも開始
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
ポイ活YouTuberのおにまる氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【PayPayカード】6月改悪と未設定ペナルティ！ファミペイへの新チャージルート＆対策まとめ」と題した動画を公開。PayPayカードが2026年6月2日よりポイント付与の条件を変更し、一部サービスにおいて改悪となることを発表した。特に、これまで多くのユーザーが利用していた他社決済サービスへのチャージがポイント付与の対象外となるため、注意が必要である。
今回の変更で最も影響が大きいのは、ポイント付与率の見直しである。おにまる氏によると、2026年6月2日以降、以下の2点が変更される。
1つ目は、公共料金（電気・ガス・水道料金など）や税金の支払いにおけるポイント付与率が、現在の利用金額200円（税込）につき2ポイント（1%還元）から、1ポイント（0.5%還元）へと半減する。
2つ目は、他社決済サービスや交通系ICカードへのチャージが、ポイント付与の対象外となる。これにより、多くのポイ活ユーザーが活用していた「PayPayカード（JCB）からFamiPayへのチャージ」でポイントを獲得できなくなる。おにまる氏は、このルートの代替案として「楽天銀行デビットカード（1%還元）」や「イオンカード（0.5～1%還元）」などを紹介している。
さらに、同日からは新たなペナルティも導入される。まず、PayPayアプリでの本人確認（eKYC）が完了していないユーザーは、「PayPayステップ」のポイント付与および付与率アップの対象外となる。加えて、これまでPayPayカードをPayPayアプリに登録していなかったユーザーも、ポイントが付与されなくなる。これは、「PayPayカード特典」が「PayPayステップ」に統合されるためだという。
これらの変更は2026年6月2日から適用される。おにまる氏は、特にFamiPayへのチャージでPayPayカードを利用しているユーザーに対し、「ポイントが付与されるのは6月1日まで」と注意を喚起。代替ルートへの切り替えを早めに検討するとともに、本人確認やアプリへのカード登録を済ませていないユーザーには、ペナルティを回避するため速やかな対応を呼びかけた。
今回の変更で最も影響が大きいのは、ポイント付与率の見直しである。おにまる氏によると、2026年6月2日以降、以下の2点が変更される。
1つ目は、公共料金（電気・ガス・水道料金など）や税金の支払いにおけるポイント付与率が、現在の利用金額200円（税込）につき2ポイント（1%還元）から、1ポイント（0.5%還元）へと半減する。
2つ目は、他社決済サービスや交通系ICカードへのチャージが、ポイント付与の対象外となる。これにより、多くのポイ活ユーザーが活用していた「PayPayカード（JCB）からFamiPayへのチャージ」でポイントを獲得できなくなる。おにまる氏は、このルートの代替案として「楽天銀行デビットカード（1%還元）」や「イオンカード（0.5～1%還元）」などを紹介している。
さらに、同日からは新たなペナルティも導入される。まず、PayPayアプリでの本人確認（eKYC）が完了していないユーザーは、「PayPayステップ」のポイント付与および付与率アップの対象外となる。加えて、これまでPayPayカードをPayPayアプリに登録していなかったユーザーも、ポイントが付与されなくなる。これは、「PayPayカード特典」が「PayPayステップ」に統合されるためだという。
これらの変更は2026年6月2日から適用される。おにまる氏は、特にFamiPayへのチャージでPayPayカードを利用しているユーザーに対し、「ポイントが付与されるのは6月1日まで」と注意を喚起。代替ルートへの切り替えを早めに検討するとともに、本人確認やアプリへのカード登録を済ませていないユーザーには、ペナルティを回避するため速やかな対応を呼びかけた。
YouTubeの動画内容
関連記事
円預金金利ランキング、上位独占の「島根の銀行」に何が？高金利の裏にある“深刻な事情”とは
【2月お得まとめ】まだ間に合う50%還元も！ホットペッパー、楽天、auPAYなど絶対やるべきキャンペーン10選
【Olive速報】還元率8%にUPも「ぬか喜び」？ 実質的な変更点と「円預金+3%」の新特典を解説
チャンネル情報
キャッシュレス・ポイ活の最新情報を「どこよりも分かりやすく」解説！PayPay・楽天ペイ等のコード決済、高還元クレカ、銀行・証券のキャンペーン情報を網羅。複雑な条件も図解でスッキリ整理します。「今、何を使うのが一番お得か？」を知り、1円でも得したい方はぜひ登録を。