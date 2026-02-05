この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活YouTuberのおにまる氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【PayPayカード】6月改悪と未設定ペナルティ！ファミペイへの新チャージルート＆対策まとめ」と題した動画を公開。PayPayカードが2026年6月2日よりポイント付与の条件を変更し、一部サービスにおいて改悪となることを発表した。特に、これまで多くのユーザーが利用していた他社決済サービスへのチャージがポイント付与の対象外となるため、注意が必要である。



今回の変更で最も影響が大きいのは、ポイント付与率の見直しである。おにまる氏によると、2026年6月2日以降、以下の2点が変更される。

1つ目は、公共料金（電気・ガス・水道料金など）や税金の支払いにおけるポイント付与率が、現在の利用金額200円（税込）につき2ポイント（1%還元）から、1ポイント（0.5%還元）へと半減する。

2つ目は、他社決済サービスや交通系ICカードへのチャージが、ポイント付与の対象外となる。これにより、多くのポイ活ユーザーが活用していた「PayPayカード（JCB）からFamiPayへのチャージ」でポイントを獲得できなくなる。おにまる氏は、このルートの代替案として「楽天銀行デビットカード（1%還元）」や「イオンカード（0.5～1%還元）」などを紹介している。



さらに、同日からは新たなペナルティも導入される。まず、PayPayアプリでの本人確認（eKYC）が完了していないユーザーは、「PayPayステップ」のポイント付与および付与率アップの対象外となる。加えて、これまでPayPayカードをPayPayアプリに登録していなかったユーザーも、ポイントが付与されなくなる。これは、「PayPayカード特典」が「PayPayステップ」に統合されるためだという。



これらの変更は2026年6月2日から適用される。おにまる氏は、特にFamiPayへのチャージでPayPayカードを利用しているユーザーに対し、「ポイントが付与されるのは6月1日まで」と注意を喚起。代替ルートへの切り替えを早めに検討するとともに、本人確認やアプリへのカード登録を済ませていないユーザーには、ペナルティを回避するため速やかな対応を呼びかけた。