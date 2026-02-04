【2026年3月】Huluで配信予定の海外ドラマ一覧

2026年3月もHuluでは話題の作品から名作まで、見ごたえあふれる豊富なラインナップでお届け！

Huluで配信予定の海外ドラマ一覧

2月7日（土）配信

『FBI：特別捜査班』シーズン7

2月11日（水）配信

『イン・ザ・ダーク』全4シーズン

2月18日（水）配信

『ワトソン』※見放題独占

『インコーポレイテッド』シーズン1

3月1日（日）配信

『S.W.A.T.』シーズン7 ※見放題独占

『GOTHAM／ゴッサム』全5シーズン

『ファイア・カントリー』シーズン2

3月15日（日）配信

『フロム -閉ざされた街-』シーズン3

3月20日（金）配信

『シカゴ・メッド』シーズン10 ※国内最速独占

3月31日（火）配信

『グッド・ドクター 名医の条件 ザ・ファイナル』

『シカゴ・メッド』シーズン10

3月20日（金）国内最速見放題独占配信



シカゴにある総合病院、シカゴ医療センター（シカゴ・メッド）の救急部門で奮闘を続ける医師や看護師たち。彼らが最新の医療技術を駆使し、重大な医療事件や困難な倫理的ジレンマに立ち向かう姿や人間模様を描く医療ドラマ。アメリカテレビ界が誇る名プロデューサーのディック・ウルフが製作総指揮を務める本作は、緊迫した医療現場で繰り広げられるドラマや目が離せない登場人物たちの人間関係、そして誰もが身近にある生と死が描かれ、幅広い世代に愛される作品。“シカゴの街を守る”という使命感のもと、熱き物語が展開される『シカゴ・メッド』シーズン10をいち早く見放題で楽しもう。

さらにHuluでは本シリーズの関連作品も配信中！ レスキュー・アクション『シカゴ・ファイア』シーズン1〜11、シカゴ警察21分署特捜班の活躍を描く『シカゴ P.D.』シーズン1〜10、そして法廷を舞台に検察官や捜査官たちの活躍を描く『シカゴ・ジャスティス』も配信中。

『S.W.A.T.』シーズン7

3月1日（日）見放題独占配信



日本でも一世を風靡した70年代の人気ドラマ『特別狙撃隊 S.W.A.T.』の現代リブート版『S.W.A.T.』。そのシーズン7を3月1日（日）から見放題独占配信。

本作は『クリミナル・マインド／FBI vs. 異常犯罪』のデレク・モーガン役でも有名なシェマー・ムーアが、凶悪犯罪に立ち向かうS.W.A.T.チームの頼れるリーダー、ホンドーを演じ、2017年のスタートから世界中でファンを増やしてきた。一時はシーズン6をもってシリーズの終了が告知されていたが、シェマー・ムーアや世界中のファンたちのコメントがSNSを席巻した結果、シリーズの継続が決定！

ファンの情熱と作品愛の強さを感じさせる本作の見どころはなんと言ってもプロフェッショナルなS.W.A.T.チームが繰り広げるテンポのいい豪快なアクション。ブラックベティと名付けられた専用車両で出動、時にはバイクやヘリコプターに乗って犯人の追跡・狙撃を行い、見事な連携プレーで手強い武装集団をも制圧するチームの痛快な活躍は見応え抜群。

また、危険を冒すチームのメンバーたちの強い絆を示す人間ドラマや、それぞれが自分の生き方を見出していくストーリーも胸を熱くするポイント！ シーズン7では、ホンドーが10年越しで母を殺された少女との約束を果たすなど、様々な経験を通して父親として夫としての責任感に目覚めていく姿が描かれたり、長年ホンドーと苦楽を共にしてきたチームメイトのディーコンが家族と仕事の板挟みになりながら今後の生き方を選ぶ過程が綴られたりするなど、誰もが共感できる感動エピソードが満載。

『フロム -閉ざされた街-』シーズン3

3月15日（日）見放題配信



全世界で社会現象となったサバイバル・サスペンス『LOST』シリーズの製作陣が贈る、悪夢のような街の謎に迫るサバイバル・ホラー。

ドライブ中のジム一家は、森に囲まれた名もなき小さな街に迷い込んでしまう。そこは外界と隔絶された場所で日没とともに“化け物”が現れ住民に襲い掛かる恐ろしい場所。終わりのない恐怖にじわじわと正気を蝕まれつつも何とか助け合って生き残ろうとしますが…。謎が謎を呼び、“出口の見えないトンネル”がひたすら続く中、次第に明らかになってくる奇妙な現象。果たして彼らは無事に街から脱出することが出来るのか？

製作総指揮には『LOST』シリーズのジェフ・ピンクナーと、『アベンジャーズ／エンドゲーム』、『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』のルッソ兄弟が名を連ね、さらに監督には『ゲーム・オブ・スローンズ』シリーズのジャック・ベンダーら豪華製作陣が集結。

『グッド・ドクター 名医の条件 ザ・ファイナル』

3月31日（火）から見放題配信



天才的な能力を持つ自閉症の青年が、医師として人として成長していく姿を描く『グッド・ドクター 名医の条件』がいよいよシーズン 7 をもって完結。

カリフォルニア州の権威ある聖ボナベントゥラ病院。院長グラスマンは、自閉症だが天才的な記憶力と驚異的な空間認知能力を持つサヴァン症候群の青年ショーンを自らの病院に外科研修医として招く。しかし院長の座を狙う外科部長マーカスなど理事会メンバーや多くのドクターは、ショーンが自閉症であること自体が患者に不安を与えたり、現場に混乱をもたらすと彼の勤務に反対する。それでもただドクターになるという一心で、ショーンは難病を抱える患者たちを次々と救い、院内で旋風を巻き起こしていく。

