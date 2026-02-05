森香澄、テレ東時代と現在の“年収”に言及「10倍は超えましたよ」 衝撃の“使い方”も告白
タレントでフリーアナウンサーの森香澄（30）が、4日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『森香澄の全部嘘テレビ』（毎週水曜 深2：17）に出演。テレビ東京のアナウンサー時代と現在の“年収”に言及した。
【写真】ボディラインあらわな衣装でキャバ嬢デビューした森香澄
この日は、料理企画。かわいいエプロン＆髪をまとめたレアな姿の森と、岡田紗佳（31）、おひなさまこと長浜広奈（17）の3人で“煮込みハンバーグ”にチャレンジした。
レシピにあった「タネを小判型にしながら最近のお金事情について話してもらう」というテーマで、岡田が「1年前くらいにネックレスを買って、68万円。でもそれが1年経って今100万円弱になりました。投資目的で結構買うんです。こないだ生命保険とかも入ったから」と話すと、森も「私も投資です。元々会社員だったじゃないですか。そんなに稼いでなくて。今ありがたいことにちょっと稼がせてもらってますけど、マジで今だけかもしれないと思ってきて」と同意。
続けて岡田が「ちなみに何倍くらいになりましたかね？」とつっこんだ質問をすると、森は「元が低すぎる。低すぎるっていうのもちょっとあれだけど」と前置き。岡田から「おっとテレ東の批判か〜？」といじられるも、森は「世の中が思っているよりは本当にもらってない。何倍かは言えないけど、10倍は超えましたよ」とさらっと衝撃発言。
さらに「何買ってるんですか？普段」と、長浜に聞かれた森は「本当に私、物欲がなくて。コスメと美容。でも結構いってます、多分月に10サロンも行ってる！自己投資！」とその“使い方”を明かした。
