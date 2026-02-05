フライパンでOK！食パン1枚で作る「ホットサンド」で大満足モーニング
手軽なモーニングにおすすめ「ホットサンド」
朝からちょっと気分がアガる「ホットサンド」。道具がないと作れない、と思っていませんか。
今回はそんな不安を解消する、フライパンでOKの食パン1枚でできるレシピをご紹介します。
食パン＋卵＋好きな具材＝無限のバリエーション！
食パン1枚と卵さえあれば、何バリエーションもできるのがこのホットサンド。今回はハムエッグにチャレンジ。くりぬいた食パンに卵を流し込み、具材を重ねていくだけで作れます。
※ 記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました
準備ができたら、簡単ホットサンドにトライ！
1. まずは食パンの内側を四角く切り抜きます！あとから具材を入れるので、端を切りすぎないように注意。
２. フライパンに食パンの外枠を置いたら、卵を流し込んで軽く混ぜていきます。
3. 卵が半熟のうちに、ハム、チーズ、ケチャップ、マヨネーズ、ハムの順番に重ねていきましょう。
4. くりぬいたパンでフタをして、ぎゅっと押していきます！
5. 焼き色が着いたら、ひっくり返して。両面が焼き上がったら完成です。
中に入れる具材はハムエッグはもちろん、ポテトサラダなどでもおいしいですね。前日のおかずの残りを有効活用することもできます。使う食パンは1枚だけだから、ほどよいボリュームで小食な方でもペロリと食べられます。ぜひ、作ってみてくださいね。