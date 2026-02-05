AIの力でトレンチコートのデザイン制作期間が7日から1日に短縮―中国

広東省東莞市にある虎門服装設計城では、独立系デザイナーの周曼（ジョウ・マン）氏が春の新作準備をしていた。マウスで黒いトレンチコートのデザイン画を選択し、「AI（人工知能）でデザイン変更、ワインレッド、袖口の模様再構成、襟型の調整」という指示を入力すると、数秒後には数十種類のトレンチコートデザインが画面に表示され、濃淡のワインレッド、多様な袖口、さまざまな襟型がずらりと並んでいた。人民日報が伝えた。

周氏は、「8年前、業界に入ったばかりの頃は、デザイン変更をするにはまず画像ソフトで手作業で切り抜きや色調整を行い、パタンナーと何度もやり取りしなければならず、半日はかかっていた。当時は毎日1000枚以上の画像を閲覧し、ダウンロード、分類、使用可能なデザインの選別に午前中いっぱいを費やしていた。トレンチコート1着をインスピレーション収集、デザイン画作成、修正、試作まで進めるのに少なくとも7日かかっていたが、今ではわずか1日しかかからない」と語る。

時間の節約だけではない。周氏がシステムの操作を続けながら、「シンプルなトレンチコートにパッチワーク素材を組み合わせる」と指示を出すと、瞬時に十通りのパターン案が生成され、「シリーズ配色」機能ではトレンドに合った6種類のカラーコーディネートが表示される。「工法融合」機能はブランドロゴをメタリック効果に変換し、デザイン効果をリアルタイムでプレビューできる。「以前は工法のサンプルを作るのに型を作って試作する必要があり、2000〜3000元（約4万4000〜6万6000円）かかって数日間待たなければならなかったが、今はほんのわずかな金額しかかからないAI効果技術で非常にリアルな再現が可能だ。素材、配色、工法、完成品の着用イメージを確認してから生産できるため、コストは大幅に削減されている」と周氏。

同設計城では、AI技術の新たな応用シーンとなる工房がますます増えている。

同設計城でデザイン新作の迅速な投入を実現したAIシステムは、深セン市蝶訊網科技（蝶訊網）が開発したものだ。同社の龍波（ロン・ボー）社長は、「1995年、当社はファッション情報を整理して仕立屋や縫製工場に販売することから始まり、徐々にウェブサイトを構築してトレンド予測を行ってきた。そして23年に大規模言語モデルを開発した。われわれは30年にわたるデータ蓄積と業界へのインサイトを持ち、デザイナーと市場のニーズを理解している。例えば『新しい中国スタイル』については、海外の大規模言語モデルでは中国古代の服飾と解釈されることがあるが、当社はデータ学習と消費分析を通じて、チャイナボタンや刺繍といった中国的要素を正確に抽出し、1時間以内で新しいスタイルモデルを微調整して導入できる」と説明した。

AIがデザイン画を生成した後も、周氏の仕事は始まったばかりだ。彼女にとってのAIは、膨大なリソースから案を一次選別し、トレンドを分析する手助けに過ぎない。新しい服に魂を吹き込むのはデザイナー自身であり、次は彼女自身が創造力を最適化し、細部を磨く番となる。

同設計城の蒋俊（ジャン・ジュン）社長は、「AIはデザイナーに取って代わるのではなく、より良く仕事をする手助けだ。当設計城の65％のアパレルブランドが蝶訊網のAIシステムを導入しており、アイデアから商品化への成功率は少なくとも50％向上し、試行錯誤コストも大幅に削減された。以前は20製品を発売する際、サンプル作成に100着必要だったが、AIによるシミュレーションと最適化後は30〜40着で済み、全体の効率は2〜3倍向上した。100種類同時発売が常態化している。独立系デザイナーもAIと共有リソースを活用することでアイデアに集中でき、総合的なデザインコストは少なくとも80％削減できる。若手デザイナーは、アシスタントから独立系デザイナーになるまでの時間も半分以上短縮されている」と語る。

アパレル業界の「小ロット・高速反応」柔軟モデルの発展に伴い、デジタル化はアパレル産業チェーンの各工程に深く浸透している。例えば蝶訊網のAIシステム上では、「生地直行便」という機能により、ワンクリックでサプライヤーとのマッチングが可能。デザイナーが要望を出すと、サプライヤーがオンライン入札でき、広東省の繊維産業サプライチェーンの優位性を活用すれば、最短で当日中にサンプルを受け取ることができる。

デジタル化によるエンパワーメント、産業クラスターの協働、そして新たな消費トレンドが、広東省の繊維・アパレル産業の構造最適化と革新的な調整を加速させており、25年の売上高は7000億元（約15兆4000億円）に達する見込みだ。（提供/人民網日本語版・編集/KS）