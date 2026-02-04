この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

介護士として活動する「はたつん介護士」が、自身のYouTubeチャンネルで「介護士が限界を感じる瞬間って実はこんな時・・・・」と題した動画を公開。介護の現場で働く人々がどのような瞬間に心身の限界を感じるのか、具体的な3つのケースを挙げてその過酷な実態を訴えた。



動画で最初に挙げられたのは、純粋な「体力の限界」である。日々の介助業務で身体を酷使し、いざという時に「足がついていかんのよ」と体が悲鳴を上げるほどの疲労困憊の状態に陥る瞬間を描写した。



次に、精神的な負担として「受けとめる限界」を挙げた。利用者から「邪魔」「どけ」といった心ない言葉を浴びせられる場面を取り上げ、認知症の症状などからくる言動だと「わかっちゃいるけど、受け止められない時もある」と、介護士が抱える精神的な葛藤を吐露。プロフェッショナルとして理解しようと努めても、心を深く傷つけられる現実があることを示した。



そして、最も深刻な問題として「当たり前みたいな扱い」を指摘。多忙を極める業務の最中に他の職員から仕事を頼まれたものの、その職員は手伝うことなく雑談しているという状況を例示した。感謝の言葉もなく、善意が当然のこととして扱われる現実に「何のためにやってんだろうな」「ありがとうぐらい言ってもいいじゃん」と虚しさを感じると語り、やりがいだけでは乗り越えられない無力感に苛まれる瞬間をリアルに表現した。



最後に、はたつん氏は、それでも日々奮闘する全国の介護士に向けて「毎日本当にお疲れ様よ」「頑張るあなたは素敵だよ」と労いの言葉を送った。そして「限界を感じる前に今の本音聞かせてね」と視聴者に呼びかけ、介護現場で働く人々の声に耳を傾ける重要性を訴えて動画を締めくくった。