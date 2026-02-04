この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「スクワットなし！3つだけで超簡単なのにお尻がギュッと上がる魔法のトレーニング」と題した動画を公開しました。この動画では、立ったままできる3種目の簡単なエクササイズを通じて、お尻の引き締めを目指すトレーニングを紹介しています。

プログラムは、お尻の筋肉を意識しながら脚を斜め後ろに持ち上げるエクササイズから始まります。のが氏は、お尻が収縮する感覚を確かめながら、上半身がぶれないようにまっすぐ固定し、ゆっくりと動作を行うことがポイントだと解説しています。

続いて、脚を大きく開いて行う「ワイドスクワット」に移ります。この種目では、つま先を斜め外側に向け、膝が内側に入らないように注意しながら腰をまっすぐ下ろします。お尻だけでなく、内ももの筋肉（内転筋）にもアプローチできる動きです。

最後は、再び立った姿勢で脚を後ろに持ち上げるエクササイズです。のが氏は、腰を反らさず、お尻の力を使って脚を上げるように意識することで、より効果的にヒップアップが期待できると説明しています。

動画の最後で、のが氏はお尻の筋肉の重要性について触れています。お尻や脚の筋肉は「速筋」が多く、年齢とともに衰えやすいため、何もしないとヒップラインが下がるだけでなく、歩幅が狭くなったり、つまずきやすくなったりする可能性があると指摘。日々のすきま時間に取り組めるこのトレーニングで、理想のヒップラインと健康的な身体を目指してみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

00:16

1種目目：斜め後ろに脚を上げてヒップアップ
01:47

2種目目：ワイドスクワットでお尻と内ももを刺激
02:32

3種目目：お尻をさらに引き締めるバックキック
03:52

のが氏が解説！お尻の筋肉を鍛える重要性

